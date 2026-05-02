Raghav Chadha Following: फेक्ट चेकर है आज का युवा! यूं ही नहीं Gen Z ने किया राघव चड्ढा को Unfollow; जानें क्यों ?

Raghav Chadha Following: कभी आधुनिक राजनीति के युवा, राघव चड्ढा को सबसे ज्यादाभ्रष्ट मुद्दों पर आवाज उठाने वाला एक निडर लीडर के तौर पर देखते थे. लेकिन अब एक ज़्यादा शोर-शराबे वाले ऑनलाइन माहौल का हिस्सा हैं. जहाँ कुछ यूज़र्स कम बोल रहे हैं और ज़्यादा अनफॉलो कर रहे हैं. और शायद बड़ा सवाल यह नहीं है कि यह बदलाव क्यों हो रहा है, बल्कि यह है कि यह इस बारे में क्या बताता है कि Gen Z राजनीति से कैसे जुड़ती है. चलिए जान लेते हैं.

राघव चड्ढा की सोच ने किया मुतासिर

एक ऐसी पीढ़ी के लिए जो संस्थाओं को शक की नज़र से देखते हुए बड़ी हुई है, भाषणों के मुकाबले ‘रिलेटेबिलिटी’ ज़्यादा असरदार होती है. राघव चड्ढा ने इस बात को शायद जल्दी ही समझ लिया था. एक अकाउंटेंट से नेता बने चड्ढा, आम नेताओं के सांचे में फिट नहीं बैठते थे. एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति में, जो अक्सर मुद्दों की गहराई के बजाय शोर-शराबे को ज़्यादा अहमियत देती है, वो शांत, सलीकेदार नज़र आते थे. वो हर धार्मिक विवाद में कूदने या पुरानी घिसी-पिटी दलीलों के ज़रिए ध्यान खींचने की कोशिश में लगातार नहीं लगे रहते थे. शोर-शराबे से पहले ही ऊब चुकी युवा पीढ़ी के लिए यह बात मायने रखती थी.

Blinkit डिलीवरी वाले वायरल किस्से ने बदला खेल

यह इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि यह कोई क्रांतिकारी कदम नहीं था, बल्कि इसलिए कि ये बिल्कुल सामान्य लगा. इससे वो ऐसे इंसान लगे जो बाकी सभी लोगों की तरह ही इसी दुनिया में जी रहा है. ऑनलाइन मौजूद कई युवाओं के लिए, वह कोई दूर का नेता नहीं लगे. वह उन्हें अपने करीब और आसानी से पहुँच में आने वाले लगे. परिणीति चोपड़ा के साथ उनके जुड़ाव ने भी लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया. यह कोई ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें फॉलो किया हो, लेकिन इतना ज़रूर था कि कुछ लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया.

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तो फिर बदला क्या?

राजनीति में, लोगों की सोच धीरे-धीरे बदल सकती है या फिर अचानक से पूरी तरह बदल सकती है. यह मामला दूसरी वाली स्थिति के ज़्यादा करीब लगता है. वही पीढ़ी जिसने कभी राघव चड्ढा को उनके अलग अंदाज़ की वजह से सिर-आँखों पर बिठाया था, अब ठीक उसी वजह से उनसे दूर होती नज़र आ रही है: क्योंकि अब वो उन्हें पहले जितने अलग नहीं लगते.

क्यों Genz कर रहे Unfollow

हाल ही में जो ‘अनफॉलो’ करने की लहर चली है, वो गुस्से से ज़्यादा एक तरह का बयान लगती है. यह लोगों की बेचैनी, निराशा, या फिर बस इस एहसास को ज़ाहिर करती है कि “अब हम तुम्हें एक अलग नज़र से देखते हैं.” JNU में पॉलिटिकल साइंस के एसोसिएट प्रोफ़ेसर अजय गुडावर्ती के मुताबिक, यह बदलाव एक बड़े व्यवहारिक बदलाव को दिखाता है कि युवा नागरिक ऑनलाइन माध्यम से राजनीति से किस तरह जुड़ते हैं.