Home > दिल्ली > Malviya Nagar Hotel Fire: मुसीबत में मसीहा बने गद्दे वाले अंकल? चंद मिनटों में बचा ली कई लोगों की जान; जाने कौन हैं वो

Malviya Nagar Hotel Fire: मुसीबत में मसीहा बने गद्दे वाले अंकल? चंद मिनटों में बचा ली कई लोगों की जान; जाने कौन हैं वो

Malviya Nagar Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. यहां एक होटल में ऐसी भीषण आग लगी कि अंदर से निकलीं तो सिर्फ लाशें. ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, जिसका नाम अभी तक पता नहीं चला है.

By: Heena Khan | Published: June 3, 2026 2:19:05 PM IST

Who Is the ‘Mattress Uncle’
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Malviya Nagar Hotel Fire: दिल्ली के मालवीय नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है. यहां एक होटल में ऐसी भीषण आग लगी कि अंदर से निकलीं तो सिर्फ लाशें. ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, जिसका नाम अभी तक पता नहीं चला है. बताया जा रहा है कि उसकी सूझबूझ ने कई लोगों की जान बचाने में काफी अहम रोल निभाया. चश्मदीद आसिफ ने घटना का ज़िक्र करते हुए इस बात की जानकारी दी कि आग कैसे लगी, जिससे होटल में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से लटक गए.

मंजर देख कांप जाती रूह 

इतना ही नहीं आसिफ का ये भी कहना है कि वो उसी इलाके में मौजूद था जब उसने अचानक शोर सुना कि होटल में आग लग गई है. जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि इमारत से काफी ज्यादा धुआं निकल रहा है. इतना ही नहीं होटल की पहली, दूसरी और तीसरी मंज़िल पर मौजूद लोग खिड़कियों और बालकनियों से लटके हुए थे और मदद की गुहार लगा रहे थे. 

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होटल से बाहर निकलना क्यों था मुश्किल 

बता दें कि सबसे ज्यादा दिक्क्त तो तब आई जब पता चला कि होटल से बाहर निकलने का सिर्फ़ एक ही रास्ता था. उस होटल का कोई दूसरा निकास था ही नहीं, और जो एक ही रास्ता था वहाँ भी आग की लपटे उठ रहीं थीं. बताया जा रहा है कि अंदर फँसे ज़्यादातर लोग विदेशी थे जो वहाँ इलाज के लिए रुके हुए थे, साथ ही कुछ भारतीय भी थे. स्थानीय लोग और आस-पास रहने वाले लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े.

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आखिर क्यों चर्चा में गद्दे वाले अंकल 

जैसे ही आस-पड़ोस के लोगों को आग लगने की खबर मिली, गली के दूसरी तरफ दुकान चलाने वाला एक गद्दे बेचने वाला भी वहाँ पहुँच गया. जैसे ही उसे एहसास हुआ कि लोग ऊपरी मंज़िल से कूदने की कोशिश कर रहे हैं, उसने तुरंत अपने सारे गद्दे उठाए और उन्हें गली में ठीक उसी जगह बिछा दिया, जहाँ से लोग कूद रहे थे. पहली मंज़िल पर मौजूद लोगों ने हिम्मत जुटाई और गद्दों पर कूद गए, जिससे वो सुरक्षित बच निकलने में कामयाब रहे.

Tags: delhi newsfire newsMalviya nagar
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