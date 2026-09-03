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Faiz Saifi News: कौन हैं शकील सैफी? जिनके बेटे ने खुद ही मौत को लगा लिया गले, परिजनों-करीबियों से पूछताछ कर रही पुलिस

Faiz Saifi Delhi: जानकारी के मुताबिक फैज सैफी स्थानीय समाजसेवी शकील सैफी के बेटे थे. वह शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे हैं. यह भी पता चला है कि मृतक सैफी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे.

By: Hasnain Alam | Published: September 3, 2026 10:05:02 PM IST

शकील सैफी के बेटे फैज सैफी ने दे दी जान
शकील सैफी के बेटे फैज सैफी ने दे दी जान


Faiz Saifi Delhi: दिल्ली के निहाल विहार इलाके में गुरुवार तड़के एक 30 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना रात करीब 2:24 बजे पुलिस को PCR कॉल के जरिए मिली. पुलिस के मुताबिक, कॉलर शकील सैफी ने बताया कि उनके बेटे फैज सैफी (30) ने खुद को गोली मार ली है और परिवार उसे अस्पताल लेकर जा रहा है. घटना RZT-100, निहाल विहार स्थित मकान की पहली मंजिल पर हुई.

परिजन घायल फैज को बालाजी अस्पताल, पश्चिम विहार लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को संजय गांधी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया, जहां पोस्टमार्टम हुआ. पुलिस क्राइम टीम ने मौके का निरीक्षण किया है और कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया हथियार भी कब्जे में ले लिया गया है.

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सैफी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे फैज

जानकारी के मुताबिक फैज सैफी स्थानीय समाजसेवी शकील सैफी के बेटे थे. वह शादीशुदा थे और उनके दो बच्चे हैं. यह भी पता चला है कि मृतक सैफी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे.

फैज सैफी के पिता शकील सैफी की बात करें तो वह बीजेपी नेता होने के साथ-साथ ‘वर्ल्ड पीस हार्मनी’ नाम की NGO चलाते हैं. वह फिल्म सेंसर बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं और प्रोड्यूसर के तौर पर बॉलीवुड से भी जुड़े रहे हैं.

परिवार के सदस्यों और करीबियों से पूछताछ कर रही पुलिस

शकील सैफी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर खुद भी पोस्ट कर बताया कि उनके बेटे की मौत हो गई है. पुलिस फिलहाल परिवार के सदस्यों और करीबियों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है. फिलहाल फैज सैफी की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी, यह साफ नहीं हो सकी है. पुलिस कई पहलुओं से जांच कर रही है.

Tags: delhi news
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