Ramkishor Mahawar: देश में फर्जी शिक्षक, इंजीनियर और अन्य पेशे से जुड़े लोगों के पास फर्जी डिग्री होने के मामले सामने आते रहे हैं. जांच में पकड़े जाने पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाती है. देश की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्कूल ड्रॉपआउट ने खुद को डॉक्टर बताया. हैरत की बात यह है कि फर्जी डिग्री के जरिये वह मरीजों का इलाज भी कर रहा था. रैकेट का भंडाफोड़ होने पर फर्जी डिग्री लेकर इलाज करने वाला आरोपी पकड़ा गया. आरोपी का नाम- रामकिशोर महावर है. उसका कहना है कि 5.5 लाख रुपये की रकम देकर उसने 12वीं, MBBS और MD के फर्जी सर्टिफिकेट बना लिए. इन्हीं फर्जी डिग्रियों के आधार पर रामकिशोर ने दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया और इसके बाद जून 2025 में सफदरजंग अस्पताल में काम करना शुरू कर दिया.

12वीं पास भी नहीं है रामकिशोर

पूरे रैकेट का खुलासा करने वाली राजस्थान पुलिस ने गुरुवार (27 नवंबर, 2026) को मीडिया को जानकारी दी और बताया कि रामकिशोर ने तो 12वीं की परीक्षा भी पास नहीं की है. उसने 12वीं, MBBS और MD की फर्जी डिग्री 5.5 लाख रुपये में बनवाई और इसके जरिये वह दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कॉन्ट्रैक्ट पर जूनियर रेजिडेंट के तौर पर काम करने लगा.यह रैकेट फर्जी मेडिकल डिग्रियां बेचता था, जिनका इस्तेमाल करके खरीदार राज्य मेडिकल काउंसिल में खुद को डॉक्टर के तौर पर रजिस्टर करा लेते थे.

8 नवंबर को हुई थी रामकिशोर की गिरफ्तारी

पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (SOG) विशाल बंसल ने बताया कि 8 नवंबर, 2026 को रामकिशोर महावर को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. इससे पूछताछ के आधार पर एजेंसी ने तीन राज्यों में अन्य आरोपियों का पता लगाया. पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) की मानें तो रामकिशोर महावर ने 12वीं, MBBS और MD के फर्जी सर्टिफिकेट के लिए 5.5 लाख रुपये दिए थे. अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि उसने अस्पताल में कितने समय तक काम किया या गिरफ्तारी के समय वह अस्पताल के पेरोल पर था या नहीं? पुलिस इसकी जांच कर रही है.

फर्जी डिप्लोमा भी किया हासिल

राजस्थान पुलिस के मुताबिक, सफदरजंग अस्पताल से जुड़ने के बाद रामकिशोर महावर ने कथित तौर पर मेडिकल रेडियो डायग्नोसिस (DMRD) में एक फर्जी डिप्लोमा हासिल की और दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑन-कॉल सोनोग्राफी का काम करने लगा. इससे भी पहले रामकिशोर महावर ने अगस्त 2024 से अप्रैल 2025 तक सर गंगा राम अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर काम किया था. बताया जा रहा है कि इसी दौरान सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस रैकेट का पता चला और उसने डिग्रियां खरीद लीं. शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि 2016 से 2022 के बीच दौसा के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में, बालोतरा में डॉक्टर के असिस्टेंट के तौर पर और बयाना के एक प्राइवेट अस्पताल में काम किया था. यही पर काम करने के दौरान उसने अल्ट्रासाउंड का काम सीखा.

रामकिशोर ने कई राज्यों कराया रजिस्ट्रेशन

आरोप है कि रामकिशोर ने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उत्तर प्रदेश के एक कॉलेज की फर्जी MBBS डिग्री का इस्तेमाल करके राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था. इसके अलावा, उसने महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन कराया था. इस जांच की शुरुआत 6 अक्टूबर 2024 को हुई, जब राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार ने जयपुर के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में आठ लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इन लोगों ने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खुद को मेडिकल प्रैक्टिशनर (चिकित्सक) के तौर पर रजिस्टर कराया था.