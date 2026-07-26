कौन हैं लता गुप्ता? जो बनीं दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष, सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई

दिल्ली सरकार ने रविवार को BJP नेता लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग (DCW) का नया अध्यक्ष चुना है. यह घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल एक्स पर की गई. साथ ही दिल्ली सरकार ने महिला बॉडी के पांच नए सदस्यों के नाम भी जारी किए हैं.

कौन हैं लता गुप्ता?

लता गुप्ता काफी समय से भाजपा संगठन से जुड़ी हुई हैं. आपको बता दें कि वर्तमान में वह दिल्ली प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष हैं. इससे पहले वह दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री और शाहदरा जिला भाजपा की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं. उनकी कार्यशैली को देखते हुए उन्हें समय-समय पर अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं हैं.

आपको बता दें कि लता गुप्ता 2007 से 2012 तक शकरपुर वार्ड और 2012 से 2017 तक पांडव नगर वार्ड से दिल्ली नगर निगम की पार्षद रहीं. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी. कहा जाता है कि वह आम लोगों अक्सर संवाद करती हैं और समस्याओं को हल करने का प्रयास करती हैं.

दो साल बाद मिला DCW को मिला नया अध्यक्ष

जनवरी 2024 में AAP नेता स्वाति मालीवाल के इस्तीफ़े के बाद चेयरपर्सन का पद दो साल से ज़्यादा समय तक खाली रहा था. अब बीजेपी नेता लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने महिला बॉडी के पांच नए सदस्यों के नाम भी जारी किए, जिनमें श्याम बाला, मालती वर्मा, लता सोढ़ी, संरिका शर्मा झा और रेणु भल्ला शामिल हैं.

दिल्ली सरकार द्वारा श्रीमती लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष तथा श्रीमती श्याम बाला, श्रीमती मालती वर्मा, श्रीमती लता सोढ़ी, श्रीमती सनरिका शर्मा झा एवं श्रीमती रेनू भल्ला को सदस्य नियुक्त किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकारों के संरक्षण और सशक्तिकरण में… — CMO Delhi (@CMODelhi) July 26, 2026

दिल्ली सीएम ने दी बधाई

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नए नियुक्त चेयरपर्सन और सदस्यों को बधाई दी और भरोसा जताया कि उनका योगदान ‘संवेदनशील, न्यायपूर्ण और सुरक्षित दिल्ली’ बनाने में अहम भूमिका निभाएगा.

उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘दिल्ली महिला आयोग की नई बनी चेयरपर्सन श्रीमती लता गुप्ता जी और सभी सदस्यों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं. हमें पूरा भरोसा है कि आप सभी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, अधिकार और सशक्तिकरण को नई दिशा देंगे और एक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और सुरक्षित दिल्ली बनाने में अहम योगदान देंगे.’

दिल्ली महिला आयोग की नव-नियुक्त अध्यक्ष श्रीमती लता गुप्ता जी एवं सभी सदस्यगण को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दिल्ली सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा, अधिकारों और सशक्तिकरण को नई दिशा देंगी तथा एक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और… https://t.co/9WFb91FUwY — Rekha Gupta (@gupta_rekha) July 26, 2026

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