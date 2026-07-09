Home > दिल्ली > Delhi Weather Alert: आज दिल्ली में कितने बजे तक बरसेंगे बादल! कब मिलेगी लोगों को जलभराव से राहत;  मौसम ने झट से बदला रुख

Delhi Weather Alert: आज दिल्ली में कितने बजे तक बरसेंगे बादल! कब मिलेगी लोगों को जलभराव से राहत;  मौसम ने झट से बदला रुख

Delhi Rain: गुरुवार सुबह दिल्ली-NCR में लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा और नोएडा व गाज़ियाबाद में सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए ट्रैफ़िक धीमा हो गया. मॉनसून अब पूरे देश में फैल चुका है.

By: Heena Khan | Published: July 9, 2026 2:09:21 PM IST

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Delhi Rain: गुरुवार सुबह दिल्ली-NCR में लगातार भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा और नोएडा व गाज़ियाबाद में सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए ट्रैफ़िक धीमा हो गया. मॉनसून अब पूरे देश में फैल चुका है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बुधवार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बचे हुए हिस्सों में भी आगे बढ़ गया. इसके साथ ही, मॉनसून 9 जुलाई को पूरे देश में छा गया, जो सामान्य तारीख़ 8 जुलाई से एक दिन की देरी थी.

दिल्ली और गाज़ियाबाद में ‘ज़बरदस्त बारिश’ की संभावना

मॉनसून सिस्टम पर नज़र रखने वाले मौसम के जानकारों ने गुरुवार सुबह चेतावनी दी कि अभी हो रही बारिश अगले कुछ घंटों में और तेज़ हो सकती है. मौसम के शौकिया जानकार नवदीप दहिया ने X पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली-NCR अगले 24 घंटों में “ज़बरदस्त बारिश” का सामना करने वाला है, क्योंकि यह इलाका कम दबाव वाले क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में आता है. उनके मुताबिक, अगले 12 घंटे सबसे अहम होंगे, जिनमें लगातार हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ बीच-बीच में ज़ोरदार बारिश भी होगी.

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कितने बजे तक बरसेंगे बादल 

साथ में, इन स्थितियों के कारण अगले 24 से 36 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहने और बार-बार बारिश होने की संभावना है. मौसम के अब तक अधिकांश हिस्से में अल्पकालिक पृथक बादल फटने की घटनाओं के विपरीत, पूर्वानुमानकर्ताओं को उम्मीद है कि दिन और रात में मध्यम से भारी बारिश के कई दौर होंगे – जिससे दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और दिल्ली के मौसमी मानसून की कमी में सार्थक कमी आएगी. दिल्ली में आज रात तक रुक-रुक कर बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. देर शाम से रात के बीच बारिश की संभावना बढ़ती दिख रही है, और लगभग 10 बजे के बाद से आधी रात तक गरज के साथ बारिश की संभावना सबसे अधिक है.

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Tags: Aaj Ka Mausamdelhi weathertoday weather
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