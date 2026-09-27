Delhi Weather: दिल्ली में आ गई कंबल लेने की नौबत! कब से पड़ेगी राजधानी में सर्दी; IMD की ये रिपोर्ट चौंका देगी

Delhi Winter: रविवार, 27 सितंबर को दिल्ली में सुबह आसमान में बादल छाए रहे, IMD ने आज आंधी-तूफान और तेज़ हवाओं का अनुमान लगाया है. मौसम एजेंसी ने हल्की बारिश के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. IMD के एक अधिकारी ने कहा, “आम तौर पर आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है. ज़्यादातर जगहों पर एक या दो बार बहुत हल्की से बहुत हल्की बारिश की उम्मीद है, उन्होंने कहा कि बारिश के साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कना और तेज़ हवाएं चल सकती हैं.

दिल्ली में जल्दी सर्दी?

रविवार को मिनिमम टेम्परेचर मौसम के एवरेज से नीचे 21 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने बादल छाए रहने और मैक्सिमम टेम्परेचर के 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद जताई है. IMD के मुताबिक, आने वाले पूरे हफ्ते टेम्परेचर ज़्यादातर एवरेज से नीचे रहेगा. सोमवार के फोरकास्ट में कम से कम 22°C और ज़्यादा से ज़्यादा 30°C रहने का अनुमान है. मंगलवार को दिल्ली में टेम्परेचर में थोड़ा बदलाव होगा, कम से कम 23°C और ज़्यादा से ज़्यादा 32°C रहेगा. बुधवार को दिन का टेम्परेचर 34°C तक बढ़ जाएगा और गुरुवार और शुक्रवार तक इसी लेवल पर रहेगा. शनिवार तक, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर दो डिग्री कम होकर 32°C पर आ जाएगा.

Maharashtra Crime: महाराष्ट्र में गर्भवती महिला के साथ की मारपीट, फिर मरा हुआ समझकर पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

क्या हो गई ठंड की शुरुआत

हालांकि दिल्ली में आमतौर पर अक्टूबर के आखिर में सर्दी शुरू हो जाती है, लेकिन इस हफ़्ते एवरेज से कम टेम्परेचर ने अच्छी गिरावट ला दी है. हालांकि, सोशल मीडिया यूज़र्स ने पहले ही पारे में इस गिरावट को सर्दी की शुरुआत बता दिया है. एक यूज़र ने कहा, “दिल्ली का मौसम अचानक सर्दी की शुरुआत जैसा लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे रातों-रात मौसम बदल गया हो.” एक और ने कहा, “कल कंबल लेने की नौबत आ गई थी.”

हर हफ्ते 45 लाख! Rise And Fall 2 में गौतम गुलाटी ले रहे भारी-भरकम फीस; Bigg Boss में भी किया था कमाल