Weather News: दिल्ली-NCR में थमेगी बारिश या मॉनसून देगा टेंशन, IMD ने कर दी शनिवार के लिए भविष्यवाणी

India Meteorological Department Delhi rain update 6 September 2025 : मॉनसून अपने पूरे शबाब पर है, जिसके चलते उत्तर भारत के करीब-करीब सभी राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इस कदर बारिश हुई है कि अगस्त में बारिश का 10 साल का रिकॉर्ड तक टूट गया है। वहीं, पहाड़ी राज्यों में शामिल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के चलते आई आपदा में 300 से अधिक लोगों की जान चली गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। इससे सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान भी हुआ है।

दिल्ली-एनसीआर में जारी रहेगी बारिश (Delhi NCR Rain Alert)

इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के अनुसार, देश के पहाड़ी इलाकों के अलावा उत्तर भारत में भी तेज बारिश का सिलसिला शनिवार (6 सितंबर, 2025) को भी जारी रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो IMD की ओर से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, फरीदाबाद, सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल और महेंद्रगढ़) में शनिवार (6 सितंबर) को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

विदाई की बढ़ रहा मॉनसून (Monsoon is bidding farewell)

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मॉनसून 2025 (monsoon 2025) अब कमजोर होने की तरफ बढ़ रहा है। वैसे भी दिल्ली-NCR से मॉनसून की विदाई आमतौर पर सितंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाती है। बावजूद इसके दिल्ली-NCR में आगामी सप्ताह में भी बारिश का दौर जारी रहेगा, लेकिन तेज बारिश होने का अलर्ट अभी जारी नहीं किया है।

आखिर क्यों हुई दिल्ली-एनसीआर में इतनी बारिश? (Why heavy rain in Delhi-NCR)

भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, मानसून ट्रफ और चक्रवाती हवाओं के चलते पिछले करीब एक सप्ताह के दौरान इतनी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 6 सितंबर को हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। कुल मिलाकर बारिश की तीव्रता कम हो सकती है। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे इजाफा होगा, जिससे उमस और गर्मी में इजाफा हो सकता है।

दिल्ली-एनसीआर में बाढ़, नोएडा-गाजियाबाद में हालात खराब (Flood In Delhi NCR)

दिल्ली-एनसीआर में बाढ़ ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। यमुना में हरियाणा से पानी छोड़ने जाने के बाद आईटीओ, लक्ष्मीनगर, गीता कॉलोनी के एरिया में सड़क किनारे राहत शिविर लगाए गए हैं। यहां बाढ़ पीढ़ितों का ढहराया गया है। उधर, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, दिल्ली में जल्द यमुना नदी का जलस्तर कम होगा। शनिवार सुबह 8 बजे जलस्तर 206.4 मीटर रहने की उम्मीद है। इसके बाद इसमें गिरावट जारी रहने की संभावना है।