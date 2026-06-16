Weather Update 17 June 2026: दिल्ली-एनसीआर में 21 जून तक कब होगी बारिश और कब आएगी आंधी, IMD का अलर्ट जारी

Delhi NCR Weather Update 17 June 2026: एक ओर जहां दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में मॉनसून 2026 के एक्टिव होने के चलते बारिश का सिलसिला तेज हो गया है तो वहीं उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज मिला-जुला बना हुआ है. दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के करीब-करीब सभी राज्यों में बारिश और आंधी का सिलसिला जारी है. कुछ राज्यों में तेज धूप और उमस लोगों की टेंशन जरूर बढ़ा रही है, लेकिन सुबह और शाम गर्मी से जरूर राहत मिल रही है. मंगलवार ( 16 जून, 2026) को भी देश की राजधानी और एनसीआर के शहरों में सुबह के दौरान मौसम बदला और कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश देखने को मिली.

वीकेंड तक कैसा रहेगा मौसम

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून की दस्तक होने में करीब एक पखवाड़े का समय लगेगा, लेकिन उससे पहले तेज गर्मी पड़ने के आसार कम है. वीकेंड तक यानी 21 जून, 2025 तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज नरम ही रहेगा. 17, 18 और 19 जून तक दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे. इसके बाद शनिवा 20 (जून) और रविवार (21 जून) को भी बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ बारिश देखने को मिलेगी. कुल मिलाकर इस पूरे सप्ताह दिल्ली-एनसीआर में बारिश और तेज हवाओं के चलने का सिलसिला जारी रहेगा.

20 जून तक कहां-कहां होगी बारिश?

नोएडा

ग्रेटर नोएडा

बुलंदशहर

हापुड़

गाजियाबाद

शामली

मेरठ

सोनीपत

गुरुग्राम

फरीदाबाद

पलवल

नूंह

रेवाड़ी

महेंद्रगढ़

वहीं, IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी के जिलों में हरियाणा के जिलों में 21 जून तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है. कैथल, राजौंद, असंध, सफीदों, नरवाना, करनाल, फतेहाबाद, बरवाला, जींद, पानीपत, आदमपुर, हिसार, गोहाना, गन्नौर, हांसी, सिवानी, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखौदा और भिवानी में (हरियाणा) आगानी 20 जून, 2026 तक बारिश और आंधी का अलर्ट है. इसके अलावा दिल्ली से सटे हरियाणा के फरुखनगर, कोसली, महेंद्रगढ़, मट्टनहेल, झज्जर, लोहारू, होडल सोहना, रेवाड़ी, पलवल, नारनौल, बावल और नूंह में 21 जनवरी तक धीमी बारिश होने की चेतावनी है.

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