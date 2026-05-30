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दिल्ली-NCR में बदला मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया आंधी-पानी का अलर्ट, अगले 2 घंटे रहें सावधान!

दिल्ली-एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट बदली है. तेज आंधी और बूंदाबांदी की वजह से दिल्ली-NCR और आसपास के इलाकों में ठंडक महसूस की जा रही है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 30, 2026 5:44:26 PM IST

Weather In Delhi NCR
Weather In Delhi NCR


Delhi NCR Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों से लोग भीषण गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज शनिवार दोपहर को पल भर में मौसम का मिजाज बदल गया. दिल्ली समेत एनसीआर के कई शहरों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हुई है.

आंधी और बारिश से आस-पास के सभी इलाकों में मौसम ठंडा हो गया है. IMD ने अगले तीन घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों से बाहर न निकलने की अपील की है.

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दिल्ली-NCR और हरियाणा में बदला मौसम 

हरियाणा के सोनीपत और गुरुग्राम में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई. इससे पहले सोनीपत में सुबह से तेज धूप ने लोगों को परेशान किया था. दोपहर में अचानक हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है. इसके अलावा राजधानी दिल्ली और नोएडा में भी तेज बारिश शुरू हो गई है. 

IMD ने जारी किया अलर्ट 

IMD ने अगले 2 घंटों के लिए राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. IMD ने तेज आंधी/धूल भरी आंधी के साथ 100 किमी. प्रति तक की तेज हवाएं, ओले और हल्की बारिश का अनुमान जताया है. बता दें कि मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार के लिए भी गरज के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है. भारतीय मौसम विभाग ने दोनों दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली और NCR के अधिकांश जिलों में शनिवार को न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

Tags: delhi ncrDelhi weather news
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