Home > दिल्ली > Delhi Crime: वजीराबाद में दोस्त की हत्या का बदला! कार से निकलते ही आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्या है पूरा मामला?

Delhi Crime: वजीराबाद में दोस्त की हत्या का बदला! कार से निकलते ही आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्या है पूरा मामला?

Wazirabad Murder Case: पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक रवि खुद भी एक मर्डर केस में आरोपी था. वो नेताजी सुभाष पैलेस थाने के FIR नंबर 14/21 में आरोपी था और अक्टूबर 2026 में ही जमानत पर बाहर आया था.

By: Hasnain Alam | Published: November 3, 2026 9:20:11 PM IST

वजीराबाद रवि मर्डर केस
वजीराबाद रवि मर्डर केस


Delhi Crime News: नॉर्थ दिल्ली के वजीराबाद थाना क्षेत्र में बदले की नीयत से एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात सोमवार रात करीब 11 बजे की है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल पिस्टल व कार बरामद कर ली है.

घटना वजीराबाद के संगम विहार स्थित डिवाइन अस्पताल के पास गली नंबर 14 की है, जहां सोमवार रात गोलियां चलने से सनसनी फैल गई. घायल अवस्था में रवि नाम के युवक को ईआरवी टीम अस्पताल ले गई, जिसे दो गोलियां लगी थीं. इलाज के दौरान आज सुबह उसकी मौत हो गई.

You Might Be Interested In

मर्डर केस में आरोपी था मृतक रवि

पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक रवि खुद भी एक मर्डर केस में आरोपी था. वो नेताजी सुभाष पैलेस थाने के FIR नंबर 14/21 में आरोपी था और अक्टूबर 2026 में ही जमानत पर बाहर आया था.

बीती रात रवि अपने जान-पहचान के लोगों के साथ शराब पी रहा था. उसी दौरान उसके साथ मौजूद कमाल गोस्वामी, जो 2021 में मारे गए व्यक्ति का दोस्त था, वो बदले की नीयत से आया था. कमाल वजीरपुर की जेजे कॉलोनी का रहने वाला है.

कार से बाहर निकलते ही ताबड़तोड़ फायरिंग 

शराब पीने के बाद सभी एक कार में सवार हुए और बातचीत करने लगे. जैसे ही रवि कार से बाहर निकला, कमाल गोस्वामी ने पिस्टल निकालकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.

इस मामले में पुलिस ने वजीरपुर निवासी कमाल गोस्वामी और मोनू को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल सफेद स्विफ्ट कार और पिस्टल बरामद कर ली है. अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है.

Tags: delhi news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘रामायण’ के स्टारकास्ट की फीस

November 3, 2026

उम्र में काफी बड़े थे इन बॉलीवुड सितारों के पार्टनर

November 2, 2026

जब सोनारिका भदौरिया के साथ छोटी उम्र में हुआ उत्पीड़न

November 1, 2026

वीर पहाड़िया के लव अफेयर्स

October 31, 2026

‘चांद’ पर बने 5 सदाबहार गाने

October 29, 2026

कौन हैं काशवी हीरानंदानी?

October 28, 2026
Delhi Crime: वजीराबाद में दोस्त की हत्या का बदला! कार से निकलते ही आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्या है पूरा मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi Crime: वजीराबाद में दोस्त की हत्या का बदला! कार से निकलते ही आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्या है पूरा मामला?
Delhi Crime: वजीराबाद में दोस्त की हत्या का बदला! कार से निकलते ही आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्या है पूरा मामला?
Delhi Crime: वजीराबाद में दोस्त की हत्या का बदला! कार से निकलते ही आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्या है पूरा मामला?
Delhi Crime: वजीराबाद में दोस्त की हत्या का बदला! कार से निकलते ही आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्या है पूरा मामला?
Delhi Crime: वजीराबाद में दोस्त की हत्या का बदला! कार से निकलते ही आरोपी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, क्या है पूरा मामला?