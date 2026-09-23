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Delhi Crime: वजीराबाद के होटल में नाबालिग लड़की से दरिंदगी, सोशल मीडिया पर दोस्ती करने वाले युवक ने किया रेप

Delhi Crime: जानकारी के मुताबिक पीड़िता और आरोपी दोनों ही वजीराबाद इलाके के रहने वाले हैं. दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. आरोप है कि आरोपी दोस्ती के बहाने लड़की को संगम विहार स्थित A1 पैलेस होटल में ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया.

By: Hasnain Alam | Published: September 23, 2026 7:26:11 PM IST

वजीराबाद रेप केस
वजीराबाद रेप केस


Delhi Crime: दिल्ली के वजीराबाद थाना इलाके के संगम विहार से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. A1 पैलेस होटल के अंदर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात हुई है. वजीराबाद थाना पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. पूरा मामला 21 सितंबर की रात का बताया जा रहा है. पुलिस ने 22 तारीख को केस दर्ज किया है.

जानकारी के मुताबिक पीड़िता और आरोपी दोनों ही वजीराबाद इलाके के रहने वाले हैं. दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. आरोप है कि आरोपी दोस्ती के बहाने लड़की को संगम विहार स्थित A1 पैलेस होटल में ले गया और वहां वारदात को अंजाम दिया.

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पीड़िता ने घर पहुंचकर परिवार को बताई पूरी बात

घटना के बाद पीड़िता अपने घर पहुंची और परिवार को पूरी बात बताई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही वजीराबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता के बयान और मेडिकल जांच के आधार पर पोक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया.

बिना ID वेरिफिकेशन के होटल में एंट्री कैसे?

वारदात के बाद से आरोपी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है. इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल होटल प्रशासन पर भी उठ रहा है कि नाबालिग होने के बावजूद होटल स्टाफ ने बिना ID वेरिफिकेशन के एंट्री कैसे दे दी. 

रजिस्टर और CCTV की भी जांच कर रही पुलिस

पुलिस अब होटल के रजिस्टर और CCTV की भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस ने पोस्को ओर अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी है.

बता दें कि हाल के दिनों में दिल्ली से रेप के मामले सामने आए हैं. एक 6 साल की बच्ची से भी दरिंदगी का मामला सामने आने के बाद जमकर हंगामा हुआ था.

Tags: crime newsdelhi news
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