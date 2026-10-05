जंतर-मंतर विवाद के बीच ACP विवेक भगत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 11 अन्य अफसर भी शामिल; मामले पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

Vivek Bhagat Additional DCP: दिल्ली पुलिस से जुड़ा एक प्रशासनिक आदेश उस वक्त चर्चा में आ गया है, जब जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार द्वारा ACP विवेक भगत पर लगाए गए कथित दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच चल रही है. 3 अक्टूबर 2026 की घटना को लेकर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि 5 अक्टूबर 2026 को विवेक भगत समेत 11 DANIPS अधिकारियों को Additional DCP का वर्तमान कार्यभार सौंप दिया गया. हालांकि, इसे नियमित प्रमोशन या स्थायी नियुक्ति नहीं माना गया है. आदेश के मुताबिक वह एक अस्थायी व्यवस्था है.

विवेक भगत समेत 11 अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

दिल्ली पुलिस में Selection Grade DANIPS कैडर के 12 अधिकारियों को Additional DCP का करेंट ड्यूटी चार्ज दिया गया है. इनमें शामिल हैं-

आरोपों के बीच क्यों चर्चा में आए विवेक भगत?

विवेक भगत वर्तमान में कनॉट प्लेस में SDPO के तौर पर तैनात हैं. 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर कथित उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए थे. एक महिला पत्रकार ने विशेष रूप से विवेक भगत पर आरोप लगाया. मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है और सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सबूतों की जांच की जा रही है. आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और साबित नहीं हुए हैं.

मामले पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा?

दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल दावा कर रहे हैं कि महिला प्रोटेस्टर्स के साथ मारपीट की गई. ये आरोप बेबुनियाद और गुमराह करने वाले हैं. महिला प्रोटेस्टर्स को महिला स्टाफ संभालती है और उनके साथ इज्ज़त और सही सम्मान से पेश आती है. हिरासत में लेना और छोड़ना लागू कानून और तय प्रोसेस के हिसाब से किया जाता है. जिन पुरुष प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया गया था, उन्हें कानून के हिसाब से तय समय में रिहा कर दिया गया. कोई भी दावा जो इसके उलट बताता है, वह असल में गलत है और घटनाओं के असली क्रम को नहीं दिखाता है.

OFFICIAL CLARIFICATION Some social media handles are claiming that female protesters were subjected to physical assault. These allegations are baseless and misleading. Female protesters are handled by female staff and are treated with dignity and due regard. Detentions and releases are carried out in accordance with the applicable law and prescribed procedures. Male protesters who were detained were released within the stipulated time period, following due process of law. Any claim suggesting otherwise is factually incorrect and does not reflect the actual sequence of events. #OfficialClarification #DPUpdates — DCP New Delhi (@DCPNewDelhi) October 5, 2026

स्थायी प्रमोशन नहीं है यह आदेश

आदेश में साफ किया गया है कि अधिकारियों को Additional DCP का वर्तमान कार्यभार अस्थायी तौर पर दिया गया है. वे इस पद से जुड़ी नियमित वैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. यह व्यवस्था तब तक रहेगी, जब तक गृह मंत्रालय Additional DCP के पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं करता. साथ ही इससे अधिकारियों की नियमित वरिष्ठता, वेतन या प्रमोशन की तारीख पर कोई असर नहीं पड़ेगा.