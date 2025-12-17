Home > दिल्ली > दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी, पहाड़गंज में टैक्सी ड्राइवर की पिटाई; वीडियो वायरल होते ही हेड कांस्टेबल पर बड़ा एक्शन

Delhi Traffic Police News: झगड़े के दौरान, हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर ड्राइवर के साथ मारपीट की, जबकि एक राहगीर ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

December 17, 2025

Delhi Police Constable Beats Driver: पुलिस ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को कथित तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह पहाड़गंज इलाके में एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट करते दिख रहा है.

राजधानी के पहाड़गंज इलाके की घटना

PTI न्यूज़ एजेंसी ने पुलिस के हवाले से बताया कि यह घटना 14 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे पहाड़गंज के पास हुई. बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और टैक्सी ड्राइवर के बीच ट्रैफिक चालान को लेकर बहस के बाद यह झगड़ा शुरू हुआ.

एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी को बताया, “ट्रैफिक पुलिसकर्मी और कार ड्राइवर के बीच चालान को लेकर बहस हो गई. जब ड्राइवर ने वहां से जाने की कोशिश की, तो हाथापाई शुरू हो गई.”

कथित मारपीट का वीडियो आया सामने

झगड़े के दौरान, हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर ड्राइवर के साथ मारपीट की, जबकि एक राहगीर ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

यह वीडियो बाद में ऑनलाइन सामने आया और बड़े पैमाने पर शेयर किया गया. इसमें दिख रहा है कि अधिकारी कथित तौर पर ड्राइवर को नीचे गिराकर बार-बार थप्पड़ और घूंसे मार रहा है, जबकि लोग वहां से गुजरते हुए दिख रहे हैं. ड्राइवर के जोर-जोर से रोने की आवाज़ भी सुनी जा सकती है.

पुलिसकर्मी के खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई

इस वीडियो में हिंसा के दृश्य हैं और यह कुछ दर्शकों को परेशान कर सकता है. सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. पुलिस ने कहा कि वायरल फुटेज के बाद शामिल पुलिसकर्मी के खिलाफ तुरंत डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई.

सीनियर अधिकारी ने कहा, “वीडियो का संज्ञान लेते हुए, ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं.” अधिकारियों ने कहा कि जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

