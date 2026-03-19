Home > दिल्ली > Uttam Nagar Tension Alert: उत्तम नगर में तनाव की आशंका, हाई कोर्ट में याचिका, ईद से पहले सुरक्षा बढ़ी

Uttam Nagar Tension Alert: उत्तम नगर में तनाव की आशंका, हाई कोर्ट में याचिका, ईद से पहले सुरक्षा बढ़ी

Uttam agar Tension Alert: उत्तम नगर में हालिया घटनाओं के बाद तनाव की आशंका को देखते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 19, 2026 6:01:16 PM IST

Uttam Nagar Tension Alert: उत्तम नगर में तनाव की आशंका, हाई कोर्ट में याचिका, ईद से पहले सुरक्षा बढ़ी


Uttam Nagar Tension Alert: दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में हालिया घटनाओं के बाद सांप्रदायिक तनाव की आशंका को लेकर मामला अब अदालत तक पहुंच गया है. ईद से पहले शांति और सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है.

You Might Be Interested In

हाई कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग

असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की ओर से दायर याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट से तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया गया. चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पेश याचिका में इलाके में बढ़ते तनाव और संभावित खतरे को गंभीर बताया गया है.

ऐसे बढ़ा विवाद

तनाव की शुरुआत 4 मार्च की घटना से जुड़ी है, जब होली के दौरान एक मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. JJ कॉलोनी में 26 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में माहौल बिगड़ गया. याचिका में सोशल मीडिया पर फैल रहे भड़काऊ संदेशों और कथित ‘आक्रोश सभाओं’ का जिक्र किया गया है. आरोप है कि कुछ समूहों द्वारा त्योहार को लेकर उकसाने वाले बयान दिए जा रहे हैं, जिससे स्थिति और संवेदनशील हो सकती है.

You Might Be Interested In

ईद से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

उत्तम नगर और आसपास के इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. द्वारका जिले के छावला इलाके में भी एक अन्य आपराधिक घटना के बाद तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम मजबूत किए हैं. आसपास के रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.

लोगों में डर का माहौल

स्थानीय लोगों के मुताबिक इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल है. कुछ परिवार अस्थायी रूप से इलाके से बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, जबकि व्यापारियों ने भी चिंता जताई है. द्वारका जिले के पुलिस अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस का कहना है कि भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भी भेजे गए हैं. स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस लगातार स्थानीय लोगों और समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ शांति बैठकें कर रही है. प्रशासन का कहना है कि हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है.

You Might Be Interested In
Tags: Delhi High Courtuttam nagar tension alert
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किस शहर को कहा जाता है भारत का सैन फ्रांसिस्को?

March 19, 2026

कभी आशिक तो कभी खलनायक! हर बार नए अंदाज़ में...

March 19, 2026

इन लोगों को नहीं करना चाहिए तरबूज का सेवन

March 19, 2026

ईद पर ट्राई करें ये लिपस्टिक शेड्स, बढ़ जाएगी खूबसूरती

March 18, 2026

Eid पर फोटो चाहिए ‘Wow’? ट्राय करें ये 7 ट्रेंडी...

March 18, 2026

किस देश में सबसे सस्ती मिलती है LPG गैस?

March 18, 2026
Uttam Nagar Tension Alert: उत्तम नगर में तनाव की आशंका, हाई कोर्ट में याचिका, ईद से पहले सुरक्षा बढ़ी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Uttam Nagar Tension Alert: उत्तम नगर में तनाव की आशंका, हाई कोर्ट में याचिका, ईद से पहले सुरक्षा बढ़ी
Uttam Nagar Tension Alert: उत्तम नगर में तनाव की आशंका, हाई कोर्ट में याचिका, ईद से पहले सुरक्षा बढ़ी
Uttam Nagar Tension Alert: उत्तम नगर में तनाव की आशंका, हाई कोर्ट में याचिका, ईद से पहले सुरक्षा बढ़ी
Uttam Nagar Tension Alert: उत्तम नगर में तनाव की आशंका, हाई कोर्ट में याचिका, ईद से पहले सुरक्षा बढ़ी