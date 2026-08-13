Home > क्राइम > ‘नेपाल’ भागने की फिराक में था ‘तरुण हत्याकांड’ का मुख्य आरोपी; जानिए क्यों अपराधियों के लिए जन्नत बन गया है पड़ोसी देश?

‘नेपाल’ भागने की फिराक में था ‘तरुण हत्याकांड’ का मुख्य आरोपी; जानिए क्यों अपराधियों के लिए जन्नत बन गया है पड़ोसी देश?

दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन मामूली से पानी के विवाद पर हुए तरुण बुटोलिया हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी सोहेल को धर दबोचा है, जो कई दिनों ने फरार था. पुलिस से बचने के लिए नेपाल भागने की पूरी साजिश रच चुका था.

By: Kajal Jain | Published: August 13, 2026 12:56:39 PM IST

'नेपाल' भागने की फिराक में था 'तरुण हत्याकांड' का मुख्य आरोपी; जानिए क्यों अपराधियों के लिए जन्नत बन गया है पड़ोसी देश?
'नेपाल' भागने की फिराक में था 'तरुण हत्याकांड' का मुख्य आरोपी; जानिए क्यों अपराधियों के लिए जन्नत बन गया है पड़ोसी देश?


दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में इस साल मार्च के महीने में हुई 26 साल के तरुण बुटोलिया की सनसनीखेज हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में 23 साल के एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो पिछले कई महीनों से कानून की आंख में धूल झोंक रहा था और नेपाल भागने की फिराक में था. पकड़े गए आरोपी की पहचान सोहेल के रूप में हुई है, जो उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी का रहने वाला है. द्वारका कोर्ट ने उसे 31 जुलाई को ही भगोड़ा घोषित कर दिया था. पुलिस के मुताबिक, सोहेल पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है. 

होली वाले दिन लाठी-डंडों से पीटकर की थी हत्या

यह दर्दनाक घटना इसी साल 4 मार्च की है, जब पश्चिम दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण बुटोलिया (26) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. पुलिस जांच के अनुसार, घटना वाले दिन तरुण के परिवार का एक नाबालिग सदस्य होली खेल रहा था, तभी एक पानी भरा गुब्बारा गलती से एक महिला पर गिर गया. देखते ही देखते यह मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. मई में दाखिल चार्जशीट में पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि इस झगड़े में जातिगत गालियों और दुर्व्यवहार ने आग में घी का काम किया, जिसके बाद भीड़ ने तरुण पर लाठियों, डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल तरुण ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था. इस मामले में पुलिस ने कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया था.

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गिरफ्तारी से बचने के लिए बदले ठिकाने, नेपाल भागने की थी प्लानिंग

मुख्य आरोपियों में शामिल सोहेल, जो उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी का रहने वाला है, वारदात के बाद से ही दिल्ली छोड़कर फरार हो गया था. पुलिस से बचने के लिए वह अलग-अलग ठिकानों पर छिप रहा था. द्वारका कोर्ट ने उसे 31 जुलाई को भगोड़ा घोषित करार दिया था. हाल ही में जब सोहेल अपने परिवार से मिलने दिल्ली वापस आया और नेपाल भागने की फिराक में था, तो खुफिया इनपुट के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने 8 अगस्त की रात करीब 9:15 बजे पाम से डबड़ी जाने वाले रास्ते पर उसे दबोच लिया. उत्तम नगर थाने के रिकॉर्ड से पहचान पक्की होने के बाद रात करीब 11:20 बजे उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में उसने कबूला कि दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश थी और उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर इस खूनी खेल को अंजाम दिया था.

क्यों भारतीय अपराधियों के लिए जन्नत बन गया है नेपाल?

इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अपराधी वारदात को अंजाम देकर नेपाल क्यों भाग जाते हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत और नेपाल के बीच लगभग 1,750 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है, जहां दोनों देशों के नागरिकों के आने-जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती. इस वजह से अपराधी आसानी से बिना किसी कड़े इमिग्रेशन चेक के बॉर्डर पार कर जाते हैं.  दूसरी वजह यह भी है कि नेपाल में आसानी से घुल-मिल जाना आसान होता है क्योंकि वहां की संस्कृति, भाषा और रहन-सहन उत्तर भारत के राज्यों से काफी मिलता-जुलता है, जिससे अपराधी स्थानीय भीड़ में आसानी से छिप जाते हैं. वहां नई पहचान बनाते हैं, फर्जी सिम कार्ड लेते हैं. इस काम में मदद करता है वहां का अंडरग्राउंड इकोसिस्टम काम करता है जो इन भगोड़ों को छिपने की जगह, कागजात और हर तरह की मदद मुहैया कराता है. 

दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में कई बार तस्करों या स्थानीय संपर्कों के जरिए अपराधियों को आसानी से पनाह मिल जाती है, जिससे पुलिस की पकड़ से बचना उन्हें आसान लगता है. हालांकि, आधुनिक तकनीक, सर्विलांस और पुलिस की चुस्ती के चलते अब अपराधियों के लिए नेपाल में भी लंबे समय तक छिपना नामुमकिन साबित हो रहा है.

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Tags: crime newscriminal psychologydelhi crimehome-hero-pos-6indian criminalsnepal GK
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