Work From Home: दिल्ली सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जारी की एडवाइजरी, बढ़ाये मेट्रो के राउंड्स, DTC ने भी कसी कमर

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले कामकाजी व्यक्ति या महिला हैं तो ये खबर आप ही के लिए है. पश्चिम एशिया (मिड-ईस्ट) में जारी तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर देशभर में ईंधन बचाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं.

दिल्ली सरकार ने भी ईंधन की बचत के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं. इसमें कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) की सलाह से लेकर मेट्रो के फेरे बढ़ाना शामिल है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले ईंधन बचाने और निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने की अपील की थी.

दिल्ली सरकार की एडवाइजरी

पश्चिम एशिया में तनाव के कारण तेल संकट की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और इसी वजह से कच्चे तेल के दामों और CNG की कीमत में भी करीब 3 रु. की बढ़ोतरी हुई है इसलिए सरकार देश भर में ईंधन की खपत को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके. दिल्ली सरकार के श्रम विभाग (Labour Department) ने एक बड़ी एडवाइजरी जारी की है.

इसके अनुसार दिल्ली की सभी प्राइवेट कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानों और विशेषकर आईटी (IT) व आईटीईएस (ITES) सेक्टर को सलाह दी गई है कि वे अपने कर्मचारियों को हफ्ते में कम से कम दो दिन वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा दें. इसके अलावा ऑफिस के सेम टाइम की वजह से ट्रैफिक जाम और पीक ऑवर्स में ईंधन की बर्बादी भी होती है जिसे रोकने के लिए कंपनियों से दफ्तर के समय में बदलाव (Staggered Working Hours) करने को भी कहा गया है. सरकार ने कर्मचारियों से अकेले गाड़ी चलाने की बजाय कारपूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधनों का इस्तेमाल करने की अपील भी की है. उल्लेखनीय है कि अस्पताल, बिजली, पानी, सफाई जैसी आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े संस्थानों पर यह एडवाइजरी लागू नहीं होगी.

सोमवार को चलेंगे मेट्रो के 24 एक्स्ट्रा राउंड

जहां एक ओर लोगों को मेट्रो का अधिक इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं सरकार ने भी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है. दिल्ली मेट्रो आज से पूरे नेटवर्क पर 6 अतिरिक्त ट्रेनें उतार रही है. ‘मेट्रो मंडे’ को बढ़ावा देने के लिए अब से हर सोमवार को मेट्रो 24 अतिरिक्त फेरे (Trips) लगाएगी. सरकार का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाकी दिनों में भी फेरे बढ़ाए जाएंगे.

डीटीसी (DTC) भी बढ़ाएगी कनेक्टिविटी और सेंट्रल विस्टा में हाइड्रोजन बसें

सरकार ने सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करने वाले कर्मचारियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा है. मेट्रो से उतरने के बाद यात्रियों को अपने दफ्तर तक पहुंचने में दिक्कत न हो, इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं. टीसी (DTC) दिल्ली के 52 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर अपनी करीब 1,500 ‘DEVi’ बसों के जरिए कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी. इसके अलावा डीडीएमआरसी ने इंडियन ऑयल (IOCL) के सहयोग से सेंट्रल विस्टा (Central Vista) इलाके में अत्याधुनिक हाइड्रोजन आधारित बस सेवा की भी शुरुआत की है.