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Tughlaqabad Fire Incident: आग से पहले क्या कर रही थी ये महिला? CCTV ने खोले कई राज; गोविंदपुरी अग्निकांड ने खड़े किए कई सवाल

Tughlaqabad Fire Incident: दिल्ली में लगातार कई अग्निकांड के मामले सामने आए हैं. वहीँ से ही तुगलकाबाद का भी एक अग्निकांड सामने आया है. जिस अग्निकांड ने सबसे होश उड़ा दिए हैं. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन, गोविंदपुरी में लगी आग की घटना के बारे में एक और बड़ा खुलासा किया है.

By: Heena Khan | Published: June 14, 2026 7:22:12 AM IST

tughlaqabad fire incident
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Tughlaqabad Fire Incident: दिल्ली में लगातार कई अग्निकांड के मामले सामने आए हैं. वहीँ से ही तुगलकाबाद का भी एक अग्निकांड सामने आया है. जिस अग्निकांड ने सबसे होश उड़ा दिए हैं. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने तुगलकाबाद एक्सटेंशन, गोविंदपुरी में लगी आग की घटना के बारे में एक और बड़ा खुलासा किया है. इस मामले को लेकर  पुलिस का कहना है कि इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उन्होंने इसका संज्ञान लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही सच सामने आना संभव है. 

साजिश या हादसा? 

बता दें कि तुगलकाबाद का जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है उस वीडियो में एक संदिग्ध महिला को घर में घुसते और फिर कुछ ही देर बाद बाहर भागते हुए देखा जा सकता है. महिला घर से बाहर भी नहीं आती कि गाड़ियों में आग लग जाती है. जिसके बाद महिला भागती हुई घर से बाहर आती है और मिनटों में फरार हो जाती है. बता दें कि इस मामले को लेकर पुलिस को शक है कि आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है. इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई.

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तलाश में जुटी पुलिस 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण-पूर्व दिल्ली के गोविंदपुरी में 11-12 जून की रात एक इमारत में लगी भीषण आग के मामले में एक अहम जानकारी सामने आई है. पुलिस इस मामले में एक संदिग्ध महिला की तलाश में जुट गई है. सीसीटीवी फुटेज में महिला को आग लगने से पहले इमारत में घुसते और उसके बाद आग की लपटें उठते हुए देखा जा सकता है.

आग लगते ही महिला को इमारत से जल्दी-जल्दी बाहर निकलते हुए भी देखा गया. इस हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. शुरुआती जांच से आग के पीछे किसी साजिश की आशंका जताई जा रही है और पुलिस महिला का पता लगाने के लिए छापेमारी कर रही है.

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Tags: delhi fire incidentTughlaqabad fire
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