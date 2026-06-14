Govindpuri Fire Case: गोविंदपुरी अग्निकांड का बड़ा खुलासा! हादसा नहीं, बदले की आग में जली 5 मंजिला इमारत; CCTV से खुला बड़ा राज़

Govindpuri Fire Case: दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 12 जून की देर रात लगी भीषण आग की वजह जानने के लिए हर कोई बेताब है. कई लोग इस घटना को हादसा समझ रहे हैं. लेकिन बता दें कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि ये एक सोची-समझी साजिश थी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जांच में इस बात की जानकारी मिली है कि पांच मंजिला इमारत को अपनी चपेट में लेने वाली यह आग कोई तकनीकी खराबी या हादसा नहीं, बल्कि एक भयानक और पहले से सोची-समझी आपराधिक साजिश थी. इस मामले में एक नाबालिग लड़की समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है.

CCTV फुटेज से बड़ा खुलासा

जानकारी के मुताबिक, ये घटना 12 जून को देर रात करीब 2:24 बजे हुई, जब गली नंबर 1 पर स्थित एक इमारत में जबरदस्त आग लग गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आग की लपटें ग्राउंड फ्लोर से पांचवीं मंजिल तक फैल गईं, जिससे आठ लोग बुरी तरह झुलस गए. इतना ही नहीं इस भयानक हादसे में इलाज के दौरान पंकज पांडे, सुशीला देवी और सोनिया कुमारी की मौत हो गई. शुरुआत में पुलिस को शॉर्ट सर्किट या लापरवाही का शक था, लेकिन पास के CCTV फुटेज की जांच में आग लगने से ठीक पहले कुछ ऐसा देखने को मिला जो हैरान कर देने वाला था. CCTV फुटेज में देखने को मिला कि एक संदिग्ध लड़की इमारत में घुस घुस रही है. इस CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है.

Watch | दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हुई आग की घटना, जिसे शुरुआत में एक दुर्घटना माना जा रहा था, ने अब नाटकीय मोड़ ले लिया है। दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि तीन लोगों की जान लेने वाली इस आग के पीछे एक आपराधिक साजिश थी। 📌12 जून को सुबह करीब 2:24 बजे टीकेडी… pic.twitter.com/Uuqe7En2ZD — यूनीवार्ता (@univartaindia1) June 14, 2026

इस ही लड़की ने लगाई थी आग जानें क्यों?

CCTV के सामने आने के बाद 17 साल की लड़की को पकड़ा और पूछताछ की, जिससे पूरी साजिश का खुलासा हुआ. नाबालिग ने इस बात की जानकारी दी कि कि सरिता नाम की महिला ने उसे पेट्रोल और माचिस दी थी और दीपक नाम के निवासी के स्कूटर में आग लगाने के लिए उकसाया था. दीपक और सरिता के बीच लंबे समय से पैसों को लेकर झगड़ा चल रहा था.

हिरासत में लिए जाने के बाद सरिता ने इस बात की जानकारी दी कि इस घटना के मास्टरमाइंड निरंजनऔर उसका भाई राजकुमार थे. दोनों भाइयों ने एक पुराने निजी विवाद का बदला लेने के लिए यह साजिश रची थी. इसी दुश्मनी के चलते उन्होंने स्कूटर जलाने की योजना बनाई एक ऐसा काम जिसने आखिरकार पूरी इमारत को मौत के जाल में बदल दिया.