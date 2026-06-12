Tughlakabad Extension fire: मालवीय नगर के बाद तुगलकाबाद में भीषण अग्निकांड! 3 की जान गई; 8 गंभीर रूप से झुलसे

Tughlakabad Extension fire: मालवीय नगर के बाद दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी. दरअसल, यहां के लेन नंबर 1 में एक इमारत में भीषण आग लग गई. सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और अभी आग बुझाने का काम कर रही है. बता दें कि फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि, अब तक आठ घायलों को बचाकर एम्स (AIIMS) ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है. टीम ने घटनास्थल से तीन शव भी बरामद किए हैं और मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. दिल्ली फायर सर्विस (DFS) के कर्मचारियों ने पांच लोगों को बचाया है.

आधी रात में लगी आग

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार तड़के दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया. फायर डिपार्टमेंट को रात करीब 2:25 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तुगलकाबाद की स्ट्रीट नंबर 1 पर स्थित ‘नया तारा अपार्टमेंट्स’ के लिए तुरंत फायर टेंडर भेजे गए. शुरुआती जांच से पता चला है कि आग इमारत के ग्राउंड-फ्लोर पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों में लगी थी. आग के कारण पूरी इमारत में घना धुआं फैल गया, जिससे कई निवासी अंदर फंस गए. फायरफाइटर्स मौके पर पहुंचे और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.