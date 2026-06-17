पहले बरसाईं गोलियां, फिर लोहे की रॉड से… बाइक सवारों ने ट्रक ड्राइवर को उतारा मौत के घाट, हैरान कर देगा मामला

Delhi Murder Case: दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बुधवार सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच एक शख्स की हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 5 बजे चार मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने एक ट्रक ड्राइवर पर हमला कर दिया. उन्होंने 4-5 राउंड फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि हमलावरों के हाथों में पिस्टल के साथ-साथ लोहे की रॉड भी थीं.

ट्रक लेने गए युवक की हत्या

जानकारी के अनुसार, जिस व्यक्ति की हत्या हुई, वो पार्किंग में खड़ा अपना ट्रक लेने के लिए आया था. जैसे ही युवक मौके पर पहुंचा, हमलावरों ने पहले उस पर कई राउंड फायरिंग की. इसके बाद उन्होंने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस को फोन कर वारदात की जानकारी दी.

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मोटरसाइकिल पर आए थे हमलावर

मौके पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि सुबह चार युवक मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने ट्रक मालिक पर हमला कर दिया. उनके हाथों में बंदूक और रॉड थी. उन्होंने फायरिंग की और फिर रॉड से उसे पीटा. इसके बाद वे वहां से भाग गए. शुरुआती जांच में ये मामला पारिवारिक रंजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

‘पारिवारिक मामला है, दूर रहो’

आसपास के लोग जब बीच-बचाव के लिए मौके पर पहुंचे, तो बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो हमलावरों ने उन्हें दूर रहने को कहा. उसने कहा कि ये उनका पारिवारिक मामला है और कोई भी बीच में न आए. इसके बाद उन्होंने युवक की हत्या की और वहां से भाग गए. पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस मामले में पड़ताल कर रहा है और जगह-जगह पर चेक पोस्ट लगाकर हमलावरों की तलाश की जा रही है.

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