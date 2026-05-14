Delhi Crime: घर में घुसे दो लोग, महिला को पकड़ा, मुंह में ठूंसा कपड़ा और पलंग से बांधकर… दिल्ली में दिन में सनसनीखेज वारदात

Trilokpuri Crime: दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. गुरुवार को दो अज्ञात व्यक्ति एक घर में घुस गए और वहां अकेली महिला को पलंग से बांधकर करीब आठ लाख रुपये कीमत के जेवरात और नकदी लूटकर फरार हो गए. यह घटना सुबह करीब 11 बजे की है, जब फिरोजा नाम की महिला अपने घर में अकेली थी और मुख्य दरवाजा खुला हुआ था.

पुलिस के मुताबिक मयूर विहार थाने को सुबह करीब 11.15 बजे लूट के संबंध में सूचना दी गई, जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को दिए अपने बयान में महिला ने आरोप लगाया कि दो अज्ञात व्यक्ति घर में घुसे, उसे काबू में कर लिया, उसके हाथ-पैर बांध दिए और फिर उसे पलंग से बांधने से पहले टेप और कपड़े से उसका मुंह बंद कर दिया.

पर्स से निकाल लीं अलमारी की चाबियां

महिला ने पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने उसके पर्स से अलमारी की चाबियां लीं, लॉकर खोला और करीब आठ लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए. पुलिस ने बताया कि लुटेरों के भागने के बाद, परिवार के सदस्य और पड़ोसी घर पहुंचे, महिला को मुक्त कराया और पुलिस को सूचित किया.

पुलिस ने बताया कि महिला को मामूली चोटें आई हैं और उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया. घटनास्थल पर एक अपराध टीम को बुलाया गया और फोरेंसिक जांच, फोटोग्राफी तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. पुलिस ने बताया कि घर से उंगलियों के निशान भी एकत्र किए गए हैं.

आरोपियों का सुराग लगाने के लिए कई टीमें गठित

मयूर विहार थाने में लूट से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है. पुलिस ने कहा कि आरोपियों की पहचान करने और उनका सुराग लगाने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस ने बताया कि आसपास के इलाकों की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और सभी संभावित सुरागों पर काम किया जा रहा है.