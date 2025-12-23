दिल्ली और आसपास आज रात नहीं होगी ट्रेन टिकट बुकिंग! रेलवे ने बताई ये बड़ी वजह

New Delhi: दिल्ली और आस-पास के राज्यों से चलने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन कराने वालों के लिए जरूरी सूचना है. कृपया मंगलवार रात से पहले अपना रिजर्वेशन करवा लें क्योंकि दिल्ली पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) की सभी सेवाएं मंगलवार रात से बुधवार सुबह 23 दिसंबर तक बंद रहेंगी. रेलवे के अनुसार इस शटडाउन से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस समय बहुत कम लोग इन सेवाओं का इस्तेमाल करते है.

दिल्ली PRS सेवाएं 4.5 घंटे के लिए बंद रहेंगी

क्रिसमस और नए साल के आने के साथ ही हर कोई फेस्टिव मूड में दिख रहा है. लोग छुट्टी लेकर घर जा रहे है. इसी बीच यह जानकारी सामने आई है कि 23-24 दिसंबर की रात को दिल्ली PRS सेवाएं कुछ समय के लिए बंद रहेंगी. PRS सेवाएं रात 11:45 बजे से सुबह 4:15 बजे तक बंद रहेंगी. इसका मतलब है कि सेवाएं लगभग 4 घंटे 30 मिनट तक उपलब्ध नहीं रहेंगी.

ऑनलाइन टिकट बुकिंग उपलब्ध नहीं होगी

इस दौरान PNR स्टेटस की जानकारी मौजूदा रिजर्वेशन दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग टिकट कैंसलेशन चार्ट बनाना EDR सेवाएं और टिकट काउंटरों पर PRS रिपोर्ट जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. रेलवे के अनुसार यह शटडाउन PNR फ़ाइल कंप्रेशन के कारण किया जा रहा है, ताकि भविष्य में यात्रियों को बेहतर और तेज सेवाओं का फ़ायदा मिल सके.

PRS सेवाएं क्यों बंद रहेंगी?

यह ध्यान देने वाली बात है कि देश भर में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पांच बड़े शहरों से चलाया जाता है. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और गुवाहाटी. इनमें से, दिल्ली PRS उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में ट्रेनों के लिए चार्टिंग रिजर्वेशन और पूछताछ का काम संभालता है. दिल्ली में शटडाउन के दौरान PRS से जुड़ा कोई भी काम संभव नहीं होगा.