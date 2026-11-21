Trade Fair Tickets: भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) का 45वां संस्करण 19 नवंबर से 27 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आम जनता के लिए खोल दिया गया है. इस मेले ने राजधानी दिल्ली के साथ-साथ व्यापक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रों का भी महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है. अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ व्यापार मेले में जाने की इच्छा रखते हैं तो टिकट की कीमतें, यात्रा के घंटे, प्रवेश बिंदु और हॉल के भीतर विशिष्ट आकर्षण की जांच करना याद रखें. आईआईटीएफ भारत और विदेश से प्रदर्शकों की मेजबानी कर रहा है जो मेले के शुरू होते ही आगंतुकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं.

Trade Fair 2026 तिथियां और समय

आईआईटीएफ का मौजूदा संस्करण 14 नवंबर से शुरू हुआ है जो आगामी 27 नवंबर तक चलेगा. यह कुल 14 दिनों का है. इस वर्ष व्यावसायिक उपस्थित लोगों और आम जनता दोनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्यक्रम को 2 खंडों में विभाजित किया गया है. 14 से 18 नवंबर तक चलने वाले शुरुआती 5 दिन विशेष रूप से व्यापार उपस्थित लोगों और व्यापार प्रदर्शकों के लिए आवंटित किए गए थे

जनता के लिए खुला मेला

19 नवंबर से IITF ने आम जनता के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं. परिवारों और छोटे मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है. ऐसा 27 नवंबर तक जारी रहेगा. मेला रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक चलेगा, जिसमें शाम 5:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी. हर साल व्यापार मेला बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है. भीड़ को संभालने और सभी उपस्थित लोगों के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उपाय लागू किए गए हैं.

आईआईटीएफ 2026 टिकट और टिकट की कीमतें कैसे बुक करें?

आगंतुक घर बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से टिकट खरीद सकते हैं. जो लोग व्यक्तिगत रूप से टिकट प्राप्त करना पसंद करते हैं वे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 55 मेट्रो स्टेशनों पर स्थापित टिकट काउंटरों पर जा सकते हैं.

आगंतुकों को पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन (भारत मंडपम के सबसे नजदीक है) में आईआईटीएफ के लिए टिकट काउंटर नहीं होगा.

ऐप से उठाएं फायदे

उपस्थित लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) ने आईआईटीएफ 2026 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप आगंतुकों को प्रदर्शकों, प्रदर्शनी हॉल, कार्यक्रम स्थलों और उपलब्ध उत्पादों के बारे में विवरण ढूंढ़ने की अनुमति देता है.

आईआईटीएफ 2026 टिकट की कीमतें

आम जनता के लिए 19 से 27 नवंबर तक टिकट की कीमतें इस प्रकार हैं

वयस्क: कार्यदिवसों पर 100 रुपये और शनिवार और रविवार को 200 रुपये.

बच्चे: कार्यदिवसों पर 50 रुपये और शनिवार और रविवार को 100 रुपये.

वरिष्ठ नागरिक और विकलांग व्यक्ति: वैध सरकारी पहचान पत्र के साथ निःशुल्क प्रवेश.

मेले का समय: सुबह 10 बजे से शाम 7:30 बजे तक

अंतिम प्रविष्टि: शाम 5:30 बजे.

आईआईटीएफ 2026: प्रवेश द्वार और सुरक्षा व्यवस्था

सुरक्षा बनाए रखने और आगंतुकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए गेट 3, 4, 6 और 10 को व्यापार मेले के लिए प्राथमिक पहुंच बिंदु के रूप में पहचाना गया है. निजी ऑटोमोबाइल में आने वाले उपस्थित लोगों को पता होना चाहिए कि प्रवेश पाने से पहले उनके वाहनों को निर्दिष्ट पार्किंग स्थानों पर सुरक्षा निरीक्षण के अधीन किया जाएगा.

आईआईटीएफ 2026: किस राज्य का प्रदर्शन किस हॉल में किया जाएगा?

हॉल 1: यह हॉल झारखंड, जम्मू और कश्मीर और मेघालय के साथ-साथ दुनिया भर के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शकों और कंपनियों की प्रदर्शनियों को प्रस्तुत करेगा।

हॉल 2: आगंतुक दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, लद्दाख, मणिपुर, पंजाब और तेलंगाना सहित राज्यों का भ्रमण कर सकते हैं।

हॉल 3: यह हॉल अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश को प्रदर्शित करेगा, उनकी संस्कृति और विकास की झलक पेश करेगा।

हॉल 4: असम, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के स्टॉल और प्रदर्शन यहां प्रदर्शित किए जाएंगे।

हॉल 5: आगंतुक