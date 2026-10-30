Delhi Weather: दिल्ली में बारिश से सर्दी का आगाज! रजाई-कंबल निकालने का समय आया? IMD के अलर्ट पर डालें नजर

Delhi Weather: रात भर हुई बारिश से दिल्ली-NCR में मौसम में काफी बदलाव आया, तापमान में गिरावट आई और हवा में ठंडक आई, जिससे ठंड शुरू होने का संकेत मिला. हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया के आस-पास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है. वहीं बारिश से भीगी सड़कें और लगातार बारिश हो रही है, जबकि शहर में काले बादल छाए हुए थे.

IMD ने जारी किया अलर्ट

बारिश के साथ ही दिल्ली की एयर क्वालिटी में भी सुधार हुआ. मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 4 बजे शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 133 (मॉडरेट) कैटेगरी में था, जो बुधवार और गुरुवार को 200 से ऊपर कैटेगरी में था. वहीं IMD ने 29 अक्टूबर को दिल्ली और आस-पास के नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें अगले 24 से 48 घंटों में बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान लगाया गया. नवंबर की शुरुआत में मौसम साफ होने की उम्मीद है.

Sara Ali Khan Controversy: सारा अली खान अगर तौबा नहीं करती हैं तो… केदारनाथ के दर्शन को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने बताया ‘हराम’

आज कैसा रहेगा राजधानी का मौसम

नई दिल्ली में रीजनल मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर मौसम की गतिविधियां होने की उम्मीद है. अनुमान के मुताबिक, आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी संभावना है. कुछ जगहों पर रात में भारी बारिश हो सकती है. बारिश का यह दौर 30 अक्टूबर तक जारी रहने की उम्मीद है, कई जगहों पर बहुत हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है और सुबह और दोपहर के समय मध्यम बारिश हो सकती है. IMD का अनुमान है कि 31 अक्टूबर को आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, और मौसम की कोई चेतावनी नहीं है. 1 और 2 नवंबर को मौसम काफी हद तक साफ रहने का अनुमान है, और ग्रीन-कोडेड अलर्ट जिलों में मौसम साफ रहने का संकेत दे रहे हैं.