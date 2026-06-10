Delhi Weather: तपती दिल्ली पर मेहरबान होगा मौसम, बारिश और आंधी से मिलेगी राहत; जानें आज का मौसम

Delhi Weather: दिल्ली के लोगों को अगले कुछ दिनों में गर्मी, आंधी-तूफान और बारिश का मिला-जुला मौसम देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अनुमान लगाया है कि इस हफ़्ते के आखिर में तापमान में काफी गिरावट आएगी. मंगलवार को ज़बरदस्त धूल भरी आंधी और तेज़ हवाओं के बाद, 10 जून को राजधानी में मौसम के और खराब होने की संभावना है. चलिए जान लेते हैं आज दिल्ली का मौसम कैसा रहने वाला है. लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी या फिर धूप का सिलसिला बना रहेगा?

कैसा रहेगा आज राजधानी का मौसम

IMD के अनुमान के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और दोपहर व शाम के समय आंधी-तूफान आने की संभावना है. ज़मीन पर हवा की गति 20 से 30 किमी प्रति घंटे के बीच रहने की उम्मीद है, और कभी-कभी हवा के झोंके 40 किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं. मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है क्योंकि दिन के दौरान शहर के कई हिस्सों में छिटपुट आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं का असर हो सकता है.

मंगलवार से बदला मौसम

यह सब मंगलवार को राजधानी में धूल भरी तेज़ हवाओं के चलने के बाद हो रहा है, जब पालम में हवा के झोंकों की गति 120 किमी प्रति घंटा दर्ज की गई, जो 25 साल पुराने रिकॉर्ड के बराबर है. IMD के आंकड़ों के अनुसार, पालम मौसम केंद्र ने तेज़ धूल भरी आंधी के दौरान शाम 6:50 बजे से 6:52 बजे के बीच 120 किमी प्रति घंटे की हवा की गति दर्ज की. इससे पहले इस स्टेशन पर इतनी तेज़ हवा की गति 4 जून, 2001 को दर्ज की गई थी.

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2 दिन होगी जमकर बारिश

मौसम विभाग ने 11 और 12 जून के बीच हल्की बारिश, आंधी और तेज़ हवाओं का अनुमान लगाया है. हवा की रफ़्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, और कुछ तूफ़ान के दौरान हवा के झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं. सबसे ज़्यादा ठंडक 12 जून को महसूस होने की उम्मीद है, जब दिल्ली का अधिकतम तापमान तेज़ी से गिरकर 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच आ सकता है. 15 जून तक तापमान 40 डिग्री से नीचे रहने की उम्मीद है, जिससे जारी गर्मी से बहुत ज़रूरी राहत मिलेगी. IMD के अनुमानों के मुताबिक, वीकेंड के दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे, बीच-बीच में बारिश और आंधी-तूफ़ान की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में मौसम का हाल काफ़ी सुहावना बना रहेगा.

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