रावण दहन में इस बार अमृत कलश से टपकेंगी अमृत की बूंदें

हर साल की तरह इस साल रावण दहन (Ravan Dahan) होगा बेहद ही खास, 'ब्रह्मोस मिसाइल' (BrahMos missile) के साथ-साथ रावण की आंखों से टपकेगा खून.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 28, 2025 6:24:43 PM IST

Ravana Dahan will be very special: राजधानी दिल्ली वैसे तो कई मशहूर चीजों के लिए भी जानी जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, दिल्ली प्रसिद्ध रामलीलाओं के लिए खास जानी जाती है. इस बार का रावण दहन बेहद की अनोखा होने जा रहा है, जिससे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी. 

रावण दहन की विशेष योजनाएं:

द्वारका सेक्टर10: 

ब्रह्मोस मिसाइल से होगा दहन. इस बार रावण को तीर की बजाय एक विशेष ‘ब्रह्मोस मिसाइल’ से जलाया जाएगा, मुख्य अतिथि तेज आवाज के साथ इस मिसाइल को दागेंगे. 

पुतलों की ऊंचाई: रावण 85 फीट, कुंभकर्ण 80 फीट और मेघनाद 75 फीट के होंगे

पिछले साल का रिकॉर्ड: इस कमिटी ने 2024 में देश का सबसे बड़ा 210 फीट का रावण जलाया था

लव कुश रामलीला (लाल किला): 

घूमती तलवार और अमृत कलश:

लाल किले की प्राचीन लव कुश रामलीला कमिटी में रावण का पुतला 100 फीट का बन रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने जमकर तैयार किया है.

विशेष आकर्षण: रावण के हाथ में एक घूमती हुई, जगमग करती तलवार होगी

भावनात्मक प्रभाव: दहन से ठीक पहले रावण की आंखों से खून टपकेगा

अमृत कलश: भगवान राम का तीर लगने पर अमृत कलश से टपकेंगी अमृत की बूंदें

अशोक विहार: ‘हे राम’ कहेगा रावण

अशोक विहार फेज-1 रामलीला कमिटी एक पुरानी परंपरा को निभाएगी

खास परंपरा: रावण जलने से पहले राम से शगुन लेगा

संवाद और आंसू: रावण करीब पांच मिनट तक जलने से पहले “हे राम, हे राम” चिल्लाएगा और उसकी आंखों से आंसू भी गिरेंगे

श्री धार्मिक लीला कमिटी (माधवदास पार्क): 

 लालकिला मैदान स्थित माधवदास पार्क में हो रही श्री धार्मिक लीला कमिटी के प्रवक्ता रवि जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि दशहरा पर्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी. 

चिराग दिल्ली: 

श्री धार्मिक रामलीला दक्षिणी दिल्ली चिराग दिल्ली में रावण का पुतला 90 फीट, मेघनाद 80 फीट और कुंभकरण 75 फीट का रहेगा

तो इस बार का रावण दहन बेहद ही खास होने जा रहा है. हर साल की तरह इस साल भी रावण दहन को लेकर लोगों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है. कलाकार कड़ी मेहनत के साथ रावण के प्रतिमा को बनाने में जुटे हुए हैं. 

Tags: Ashok Vihar Phase-1Delhi RamleelaDusshera OccasionDwarka Sector-10Luv-khush Ramleela
