दिल्ली में एक ही रात में रचा गया दो खूनी खेल! आखिर क्या है मर्डर मिस्ट्री?

दिल्ली में शुक्रवार रात दो अलग-अलग इलाकों में चाकूबाजी की वारदात से राजधानी दिल्ली एक बार फिर से दहशत में है. पुलिस ने हत्याकांड का मामला सुलझाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

By: DARSHNA DEEP | Published: November 15, 2025 6:53:59 PM IST

Delhi Crime News
Delhi Crime News


Delhi Crime News: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार रात दो अलग-अलग इलाकों में चाकूबाजी की दो घटनाओं ने एक बार फिर से पूरे दिल्ली में दहशत का माहौल फैला दिया है. यह दोनों घटना साउथ-ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी और नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में हुई है. इन वारदातों में 23 और 25 साल के दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. 

गोविंदपुरी में लड़ाई के दौरान हुई हत्या

डीसीपी साउथ-ईस्ट डॉ. हेमंत तिवारी ने हत्याकांड की वारदात पर जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 10 बजे गोविंदपुरी पुलिस को एकता पार्क कैंप के पास चाकूबाजी की घटना के बारे में सूचना मिली थी. घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने देखा कि रोशन गंभीर हालत में जमीन पर पड़ा हुआ है. इसके बाद पुलिस उसे तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर लेकर गई जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. 

साथ ही डीसीपी साउथ-ईस्ट ने आगे कहा कि पुलिस टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और इसके अलावा क्राइम और  FSL टीम को भी बुलाया गया.  आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद मुख्य आरोपी अमन उर्फ बुद्ध को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. 

पूछताछ के दौरान आरोपी ने क्या बताया? 

पुलिस की सख्ती से पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा करते हुए बताया कि उसके और मृतक रोशन के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसने और उसके साथियों ने रोशन के गले और पेट पर चाकू से वार कर दिए, जिससे उसने अपना दम तोड़ दिया. फिलहाल, पुलिस हत्या में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाशी में जुटी हुई है. 

न्यू उस्मानपुर में पुरानी रंजिश बनी हत्या की वजह

दूसरी दिल दहला देने वाली घटना रात को नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर क्षेत्र में हुई. जिसपर डीसीपी आशीष मिश्रा ने हत्याकांड पर जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस को जग प्रवेश चंद अस्पताल से सूचना मिली कि चाकू लगने के बाद एक युवक को उसके दोस्त लेकर आए हैं. घायल युवक मोहित को डॉक्टरों ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया. 

पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और क्राइम और FSL टीम को मौके पर बुलाकर वारदात की जांच पड़ताल शुरू कर दी. सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी और कुछ नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी. पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा कि पुरानी रंजिश की वजह से मोहित की हत्या कर दी गई.

एक निजी कंपनी में काम करता था मृतक मोहित 

मृतक मोहित ब्रह्मपुरी इलाके में रहता था और एक निजी कंपनी में काम करता था. शुक्रवार रात काम से घर लौटते समय भगत सिंह कॉलोनी में कुछ लड़कों ने उसे रोककर चाकू से कई बार वार किए जिससे उसने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया. मोहित की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया.

फिलहाल, दोनों मृतक मोहिन और रोशन के घर में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो-रोक बुरा हाल हो गया है. 

Tags: delhi crime newsFour Accused ArrestedNorth-East DelhiSouth-East DelhiTwo Murder Cases
