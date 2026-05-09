Tattoo Girl Murder Mystery: दिल्ली से 5km दूर रह रहा था गर्लफ्रेंड का हत्यारा, 8 साल बाद भी 5 घंटे लेट पहुंची दिल्ली पुलिस

Tattoo Girl Murder Mystery: जुलाई, 2019 में राजू गहलोत ने परिवार को एक मैसेज किया. पुलिस को इस मैसेज के बारे में पता चला तो उसके होश उड़ गए. राजू पुलिस के हाईटेक तरीके को भी गच्चा दे रहा था. 8 साल बाद जब पुलिस राजू तक पहुंची भी तो उसी की मर्जी से, खैर यह सफलता मिली राजू की मौत के 5 घंटे बाद. वर्ष 2011 में गर्लफ्रेंड का मर्डर करने के बाद राजू गहलौत 8 साल तक दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लगा. वहीं, पुलिस ने राजू पर 2 लाख रुपये का इनाम भी रखा था. पुलिस ने राजू की तलाश नेपाल, गोवा, मुम्बई, बेंग्लूर, सोनीपत तक तलाश कर आई थी. राजू के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ. वह गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती था और डॉक्टरों ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है. इस पर उसने परिवार को मैसेज किया, जब पुलिस पहु्ंची तो वह मर चुका था. जिसके अपनी गर्लफ्रेंड नीतू सोलंकी की हत्या की थी. इस स्टोरी में हम खोलेंगे पूरा राज़

मोर के टैटू वाली लड़की नीतू सोलंकी

डेढ़ दशक पहले वर्ष 2011 में बैग में मिले लड़की के शव ने लोगों के साथ-साथ दिल्ली पुलिस को भी हैरान कर दिया था. यह लड़की थी नीतू सोलंकी, जिसकी हत्या करने के बाद उसके शव को एक बैग में डालकर रेलवे स्टेशन पर फेंक दिया गया था. उनका हत्यारा आठ साल तक फरार रहा, लेकिन पुलिस ने पकड़ा तो सच्चाई होश उड़ा देने वाली थी. 11 फरवरी, 2011 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर एक बैग में भरी हुई अनजान लड़की का शव मिला था. शव के पेट पर मोर का टैटू बना हुआ था, इसलिए मीडिया ने उसे मोर के टैटू वाली लड़की नाम दिया, जो मशहूर नॉवेल द गर्ल विद अ ड्रैगन टैटू जैसा ही था.

नहीं आया शव पर दावा करने

हैरत की बात यह थी कि कोई भी शव पर अपना दावा करने नहीं आया. पुलिस को ही उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा. अंतिम संस्कार हो जाने के बाद एक शख्स सामने आया और उसने बताया कि यह लाश उसकी बेटी की है. कुछ समय बाद ही यह पक्का हो गया कि यह शव नीतू सोलंकी का ही था.

मौत से पहले की ज़िंदगी

नीतू सोलंकी कानून की पढ़ाई कर रही थीं और एक कॉल सेंटर में काम करती थीं. नीतू ने अपने परिवार को बताया था कि वह काम के लिए सिंगापुर जा रही है, यह सरासर एक झूठ था. वह राजू गहलोत नाम के युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थीं. राजू तब 21 साल का था और एयर इंडिया में काम करता था. फरवरी, 2011 में दिल्ली में एक महिला की लाश एक बैग में ठूंसी हुई मिली थी. कुछ साल पहले गुरुग्राम के एक अस्पताल में एक नकली पहचान के साथ रह रहे एक आदमी की मौत के साथ ही इस मामले का अंत हो गया. यह आरोपी राजू गहलोत था- नीतू सोलंकी का हत्यारा.

मोर के टैटू वाली लड़की

11 फ़रवरी, 2011 को दिल्ली पुलिस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर पड़े एक संदिग्ध बैग के बारे में सूचना मिली. मौके पर जब बैग खोला गया तो उसमें एक महिला की लाश मिली, जिसके पेट पर मोर का टैटू बना हुआ था. पूरे पंद्रह दिनों तक उस महिला की पहचान नहीं हो पाई. जांचकर्ताओं के पास आगे बढ़ने के लिए सिर्फ़ एक ही सुराग था – उसके पेट पर बना टैटू.

23 फरवरी को अंजान लाश का हुआ था अंतिम संस्कार

मीडिया ने उस लड़की को ‘मोर के टैटू वाली लड़की’ (The Girl with the Peacock Tattoo) का नाम दे दिया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2009-09 में स्टीग लार्सन के उपन्यास ‘द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू’ (The Girl with the Dragon Tattoo) ने पूरी दुनिया में धूम मचाई थी. इस थ्रिलर उपन्यास पर आधारित फ़िल्म भी बन रही थी, जिसमें रूनी मारा और डैनियल क्रेग मुख्य भूमिका में थे. अब टैटू गर्ल की, शुरुआत में कोई भी उस महिला की लाश पर अपना दावा करने के लिए आगे नहीं आया. निराश होकर दिल्ली पुलिस ने 23 फ़रवरी को उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया.

आखिरकार एक नाम मिला

जिस दिन पुलिस ने उस महिला का अंतिम संस्कार किया उसी दिन एक आदमी जांचकर्ताओं के पास आया और उसने उस लड़की की पहचान अपनी बेटी के रूप में की. आखिरकार ‘मोर के टैटू वाली लड़की’ के बैग में ठूंसी हुई मिलने के 13 दिन बाद पुलिस को उसका नाम पता चल गया- नीतू सोलंकी. नीतू अपनी 20 की उम्र में थी और एक होनहार छात्रा थी, जिसके पास क़ानून की डिग्री. Livemint द्वारा प्रकाशित एक प्रोफ़ाइल के अनुसार, नीतू की पहचान एक ऐसी लड़की के तौर पर थी जो उन पुरुषों का डटकर मुक़ाबला करती थी, जो उसे परेशान करते थे या उस पर फब्तियाँ कसते थे.

साल 2010 के बीच में नीतू एक कॉल सेंटर में काम करती थी. उसके परिवार ने बताया कि वह काम के सिलसिले में सिंगापुर जा रही है. यह एक झूठ था. दरअसल नीतू एक ऐसे आदमी से मिली थी जिससे उसे प्यार हो गया था. वह आदमी राजू गहलोत था, जो एयर इंडिया का एक कर्मचारी था. लगभग उसी समय जब नीतू ने अपने परिवार को बताया कि वह सिंगापुर जा रही है. राजू ने भी अपने काम से गैर-हाज़िर रहना शुरू कर दिया. बाद में पता चला कि नीतू और राजू दिल्ली में एक साथ रहने लगे थे. कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली लौटने से पहले वे मुंबई और बेंगलुरु जैसे अलग-अलग शहरों में घूमते रहे.

10-11 फरवरी, 2011 की रात हुई थी हत्या

नीतू की पहचान पक्की हो जाने और उसके बैकग्राउंड का पता चल जाने के बाद पुलिस के पास आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सुराग थे. शक था कि राजू गहलोत ने 10-11 फरवरी की रात को नीतू की हत्या कर दी थी. अपनी जांच के दौरान पुलिस ने गहलोत के एक रिश्तेदार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. रिश्तेदार नवीन शोकीन ने जल्द ही सारा राज़ खोल दिया.

रिश्तेदार नवीन जानता था सारे राज़

नवीन ने जांच अधिकारियों को बताया कि राजू गहलोत ने 11 फरवरी, 2011 की सुबह-सवेरे उसे फ़ोन किया था और बताया था कि उसने नीतू की हत्या कर दी है. गहलोत ने नवीन से नीतू की लाश ठिकाने लगाने में मदद मांगी थी. नवीन ने ज़्यादा मदद नहीं की, इसलिए राजू गहलोत ने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को एक एयरबैग में ठूंस दिया, एक ऑटो-रिक्शा लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन गया और वहीं उसे फेंक दिया.

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