Home > दिल्ली > जज ने एक पिता के दर्द को… दिल्ली दंगों का सबसे चर्चित केस अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी; सजा पर सबकी नजर

जज ने एक पिता के दर्द को… दिल्ली दंगों का सबसे चर्चित केस अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी; सजा पर सबकी नजर

Tahir Hussain Convicted: दिल्ली की एक कोर्ट ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्टाफ़ अंकित शर्मा की हत्या के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया, जिसके कुछ घंटों बाद अंकित के पिता ने बताया कि वह खुश हैं कि जज ने एक पिता के बेटे के बिना रहने के दर्द को समझा.

By: Shristi S | Published: July 14, 2026 10:16:03 AM IST

दिल्ली दंगों का सबसे चर्चित केस अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी
दिल्ली दंगों का सबसे चर्चित केस अंकित शर्मा की हत्या में ताहिर हुसैन दोषी


Ankit Sharma Murder Case: दिल्ली की एक कोर्ट ने 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्टाफ़ अंकित शर्मा की हत्या के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया, जिसके कुछ घंटों बाद अंकित के पिता ने बताया कि वह खुश हैं कि जज ने एक पिता के बेटे के बिना रहने के दर्द को समझा.

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने हुसैन को हत्या, अलग-अलग धर्मों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और जानलेवा हथियार से दंगा करने का दोषी ठहराया. चार अन्य – नाज़िम, कासिम, जावेद और अनस को भी हत्या के अलावा दो आरोपों में दोषी ठहराया गया, और छह अन्य को मामले के सभी आरोपों से बरी कर दिया गया.

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आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले

हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए, 53 साल के रविंदर कुमार ने कहा कि पांच साल से ज़्यादा इंतज़ार के बाद इस फ़ैसले से कुछ राहत मिली है. मैं बस इतना चाहता हूं कि जज उन्हें कड़ी सज़ा दें ताकि अंकित की हत्या करते समय उन्होंने जो बेरहमी दिखाई, उसके लिए उन्हें सज़ा मिले. इससे कम कुछ भी मेरे बेटे की बेइज्जती होगी.

अंकित के भाई ने कहा कि वे चाहते हैं कि आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले. आज, सिर्फ़ कुछ ही लोगों को दोषी ठहराया गया है. हम चाहते हैं कि मेरे भाई की हत्या में शामिल हर एक व्यक्ति को कानून का सामना करना पड़े… उन्हें फांसी होनी चाहिए.

सजा जल्द ही सुनाई जाएगी

प्रॉसिक्यूशन के अनुसार, अंकित की कथित तौर पर 25 फरवरी, 2020 को खजूरी खास में उसके घर के पास हत्या कर दी गई थी, जब वह चांद बाग पुलिया (पुल) इलाके में दो ग्रुप्स के बीच हो रही झड़पों में फंस गया था. जब उसने दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर 20-25 लोगों की भीड़ ने उसे किडनैप कर लिया, उस पर हमला किया और चाकू घोंप दिया, और फिर उसे इलाके के एक नाले में फेंक दिया.

जब वह कोर्ट में मौजूद नहीं था, तो कुमार ने कहा कि वह बेसब्री से फैसले का इंतज़ार कर रहा था. मैं ट्रायल के दौरान शुरू में शिकायतकर्ता के तौर पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट आया था, लेकिन घटना के बाद मैं और मेरा परिवार सुनवाई में शामिल होने से डर रहे थे… कोर्ट में मौजूद रहने से पुराने ज़ख्म ही हरे हो जाते हैं.

घर छोड़कर शहर में दूसरी जगह चला गया था अंकित का परिवार

डर और ट्रॉमा की वजह से उनका परिवार अब खजूरी खास वाला घर छोड़कर शहर में दूसरी जगह चला गया है. चांद बाग नाले के पास से गुजरना, जहां अंकित की बॉडी फेंकी गई थी, हमारे परिवार के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया था. हम शांति पाने के लिए कहीं और चले गए.

कुमार ने केस को पूरी जान से लड़ने के लिए प्रॉसिक्यूशन की तारीफ की. उन्होंने कहा कि आरोपियों के नाम बताने वाले सबूत और कई गवाहों के बयान हैं. मुझे खुशी है कि जज ने एक पिता के बेटे के बिना जीने के दर्द को समझा और मुझे उम्मीद है कि सज़ा उनके जुर्म के हिसाब से होगी.

Tags: 2020 delhi riotsAnkit Sharma MurderdelhiTahir Hussain
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