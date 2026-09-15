Home > दिल्ली > Delhi: पहले गिरफ्तारी, फिर 14 दिन की जेल और अब तीन हफ्ते की अंतरिम बेल… पटियाला कोर्ट का स्वतंत्र भारद्वाज केस में नया मोड़

Delhi: पहले गिरफ्तारी, फिर 14 दिन की जेल और अब तीन हफ्ते की अंतरिम बेल… पटियाला कोर्ट का स्वतंत्र भारद्वाज केस में नया मोड़

Swatantra Bhardwaj Bail: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार 15 सितंबर 2026 को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान एक एक्टिविस्ट के पिता पर कथित हमले समेत कई आरोपों के सिलसिले में स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ़्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है.

By: Shristi S | Published: September 15, 2026 3:55:35 PM IST

पटियाला कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की दी अंतरिम बेल
पटियाला कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 3 हफ्ते की दी अंतरिम बेल


Swatantra Bhardwaj Interim Bail: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार 15 सितंबर 2026 को जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शन के दौरान एक एक्टिविस्ट के पिता पर कथित हमले समेत कई आरोपों के सिलसिले में स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ़्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका पर अपना ऑर्डर 15 सितंबर के लिए सुरक्षित रखा था.

7 सितंबर को हुई थी स्वतंत्र की गिरफ्तारी

स्वतंत्र भारद्वाज को 7 सितंबर को 14 दिन की ज्यूडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया था. सोमवार को सुनवाई के दौरान, स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने अपनी दलीलें पेश कीं. स्वतंत्र भारद्वाज के वकील ने दावा किया कि उनके क्लाइंट को कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बाद अरेस्ट किया गया था. असल में, इस मामले में शिकायत करने वाले ने जून में CJP प्रोटेस्ट के दौरान उनके क्लाइंट पर हमला किया था.

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Tags: delhiJantar Mantar protestsswatantra bhardwaj
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