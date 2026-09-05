Home > दिल्ली > POCSO में FIR होते ही UP भागा स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, भेजा एक दिन की रिमांड पर

POCSO में FIR होते ही UP भागा स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, भेजा एक दिन की रिमांड पर

21 साल के स्वतंत्र भारद्वाज और अन्य पर 38 साल के संजय आज़ाद के साथ मारपीट करने का आरोप है, जो 23 जून को अपनी बेटी के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने गए थे.

By: JP Yadav | Published: September 5, 2026 2:52:28 PM IST



खुद को इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को शनिवार को गिरफ़्तार कर एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. उन पर जून में दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान 38 साल के एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है.  पीड़ित दलित समुदाय से हैं और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं थीं.  हालांकि, उसी दिन पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में केवल BNS की धारा 115(2) (मामूली चोट पहुंचाना) और 126(2) (गलत तरीके से रोकना) लगाई गई थीं.

 घटना के दिन स्वतंत्र भारद्वाज को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था, लेकिन कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया. बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वे वरिष्ठ राजनेताओं के दोस्त हैं. उन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का नाम लिया, जो दोनों सत्ताधारी खेमे से हैं. 

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स्वतंत्र ने चिराग पासवान को बताया था बड़ा भाई

यह घटनाक्रम शुक्रवार को सामने आया, जब एक कथित क्लिप में स्वतंत्र भारद्वाज को राजनीतिक समर्थन का दावा करते और पुलिस की कोई कार्रवाई न होने पर डींगें मारते हुए देखा गया. वीडियो में  इन्फ्लुएंसर ने चिराग पासवान को अपना  बड़ा भाई  बताया, जिससे उनके साथ करीबी रिश्ते का संकेत मिला. हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने क्रिएटर के साथ किसी भी तरह के संबंध से इन्कार किया और कहा कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया. चिराग पासवान की पार्टी ने हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय मंत्री का राजनीतिक समर्थन होने का  झूठा  दावा किया था.

चिराग पासवान ने स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पुलिस को शिकायत

चिराग पासवान ने साफ किया है कि न तो उनका और न ही उनकी पार्टी का भारद्वाज से कोई लेना-देना है. समाचार एजेंसी PTI के अनुसार  उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में कई लोग हमसे मिलने आते हैं, लेकिन अगर कोई इसी आधार पर यह दावा करता है कि वह हमारा निजी परिचित है, तो यह हमारे नाम का गलत इस्तेमाल है.  हमलावर ने यह दिखाने की कोशिश की है कि मेरे और मेरी पार्टी की वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है. मैंने अपने नाम के इस गलत इस्तेमाल के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है.  उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए और चूंकि उस व्यक्ति ने मेरे और कई अन्य राजनेताओं के नाम का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए मैंने उसके खिलाफ़ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और दिल्ली पुलिस से निष्पक्ष जांच करने का भी आग्रह किया है.

Tags: delhi news
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