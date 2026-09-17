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Swatantra Bharadwaj: तुम लोग कीड़े-मकौड़े… जेल से बाहर आते ही स्वतंत्र भारद्वाज ने अब किसे दे दी खुली धमकी

Swatantra Bharadwaj: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान CJP एक्टिविस्ट के पिता पर हमले मामले में जमानत पर बाहर आए स्वतंत्र भारद्वाज ने फिर सांसद चंद्रशेखर को धमकी दी है.

By: JP Yadav | Published: September 17, 2026 3:41:43 PM IST

Swatantra Bharadwaj: तुम लोग कीड़े-मकौड़े... जेल से बाहर आते ही स्वतंत्र भारद्वाज ने अब किसे दे दी खुली धमकी
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Swatantra Bharadwaj: सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए स्वतंत्र भारद्वाज ने नियमों का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए बिना नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर को धमकी दी है. स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा कि तुम लोग कीड़े मकौड़े हो. वहीं, TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने खुद को इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज को ज़मानत देने के कोर्ट के फ़ैसले की आलोचना की है. inkhabar.com इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

राइट-विंग इन्फ्लुएंसर को चंद्रशेखर को चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है कि अगर उन्होंने अपने लोगों को उसके भाइयों की पिटाई के लिए भेजा तो इसके नतीजे भुगतने होंगे. वीडियो में वह व्यक्ति कहता है कि जो भी इनकी गाड़ी को घेरे, तुम लोगों का हम कुछ नहीं बिगाड़ने वाले… तुम न तो मेरे लायक हो और न ही मेरे लेवल के हो.

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 वीडियो में दी धमकी

इसके बाद वह आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर का ज़िक्र करते हुए कहता है कि तुम्हारा जो बाप है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उसे जाकर यह मैसेज पहुंचा देना. इसके बाद बोलने वाला व्यक्ति कहता है कि उन्होंने जो हमला किया है, उसका बदला लेने के लिए एक ब्राह्मण शेर है, जिसका नाम स्वतंत्र भारद्वाज है. आकर भिड़ लेना. 

स्वतंत्र भारद्वाज पर CJP प्रोटेस्टर के पिता के साथ मारपीट का आरोप है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं. महुआ मोइत्रा ने स्वतंत्र भारद्वाज को ज़मानत देने के कोर्ट के फ़ैसले की आलोचना की है, जिन्हें CJP प्रोटेस्टर के पिता के साथ कथित मारपीट के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. 

महुआ ने अपनी X टाइमलाइन पर वीडियो शेयर किया और लिखा कि स्वतंत्र अपने  शिकार  पर वापस आ गया है. उन्होंने इन्फ्लुएंसर को ज़मानत देने वाले कोर्ट के आदेश की भी आलोचना करते हुए कहा कि भारत में न्यायपालिका आज हमारे संविधान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनती जा रही है. मैं इसे सबके सामने ला रही हूं. सत्यमेव जयते.  

दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र को तीन हफ़्ते की ज़मानत दी

यहां पर बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने 15 सितंबर को भारद्वाज को तीन हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी. यह मामला जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान CJP एक्टिविस्ट के पिता पर कथित हमले से जुड़ा है.

यह आदेश एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर ने सुनाया. स्वतंत्र भारद्वाज को 50,000 रुपये के ज़मानत बॉन्ड और उतनी ही राशि की ज़मानत (श्योरिटी) पर अंतरिम राहत दी गई। यह मामला SC/ST एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. 21 साल के इस व्यक्ति को पिछले हफ़्ते 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

बुलंदशहर से लिया गया था हिरासत में

इस इन्फ्लुएंसर को इस महीने की शुरुआत में बुलंदशहर में हिरासत में लिया गया था. यह कार्रवाई CJP द्वारा कथित हमले के मामले में उसकी गिरफ़्तारी की मांग को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के कुछ ही घंटों बाद की गई थी.

Tags: Swatantra Bharadwaj
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