SC on Diwali Gift: क्या दिवाली पर गिफ्ट देने की परंपरा बढ़ा रही है प्रदूषण? दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Supreme Court on Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर गिफ्ट देने की परंपरा और उसके पर्यावरण पर लड़ने वाले असर पर अहम टिप्पणी की है. आज यानी शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि संपन्न वर्ग ने त्योहारों पर एक-दूसरे को उपहार देना सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है. इस चलन के कारण वाहनों की आवाजाही बढ़ती है, जिसका असर प्रदूषण पर भी पड़ता है. कोर्ट ने माना कि दिल्ली की हवा सुधारने के लिए केवल सरकारी नियम पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि लोगों की आदतों और सामाजिक सोच में भी बदलाव जरूरी है.

गिफ्ट देने के रिवाज पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान, एक वकील ने सुझाव दिया कि प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर गिफ्ट देने के रिवाज पर रोक लगाने जैसे कदमों पर विचार किया जा सकता है. CJI सूर्यकांत ने जवाब दिया कि समाज में ऐसे कल्चरल बदलाव की ज़रूरत है. लोगों को त्योहार मनाने का सही मतलब समझना चाहिए. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने त्योहारों के बढ़ते कमर्शियलाइज़ेशन पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि त्योहारों को बाज़ार और शॉपिंग से जोड़ना एक बड़ी समस्या बन गई है.

गरीबों की रोज़ी-रोटी पर असर नहीं पड़ना चाहिए

सुनवाई के दौरान, एमिकस क्यूरी ने कहा कि प्रदूषण से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को होता है. CJI ने जवाब दिया कि गरीब लोग दिवाली पर दीये, सजावटी सामान और दूसरी चीज़ें बेचकर अपना गुज़ारा करते हैं. उनका काम प्रदूषण का मुख्य कारण नहीं है. इसके बजाय, महंगे गिफ्ट के लेन-देन और उनसे जुड़े ट्रैफिक पर ध्यान देने की ज़रूरत है.

प्रदूषण से बच्चों के फेफड़ों को खतरा

एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है. शहर का औसत AQI अक्सर अलग-अलग इलाकों की असली स्थिति को छिपा देता है. उन्होंने बच्चों के फेफड़ों पर प्रदूषण के गंभीर असर का मुद्दा भी उठाया, जिस पर जस्टिस बागची ने चिंता जताई.

गाड़ियों और ग्रीन पटाखों पर सख्ती की ज़रूरत

कोर्ट ने BS-4 और BS-6 गाड़ियों के नियमों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता और दिल्ली की सीमाओं पर टोल प्लाजा की वजह से लगने वाले ट्रैफिक जाम पर सवाल उठाए. सुनवाई के दौरान पता चला कि गाड़ियों के ट्रैफिक जाम से बचने के लिए टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम लगाया जा रहा है.

CJI ने ग्रीन पटाखों की आड़ में दूसरे पटाखे बेचे जाने की शिकायतों पर भी चिंता जताई. कोर्ट ने नियमों को सख्ती से लागू करने और स्थानीय पार्षदों और RWA के ज़रिए जनता में जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी रिपोर्ट और हलफनामे देखने के बाद आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे. गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर भी अलग से सुनवाई हो सकती है.