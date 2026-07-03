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कानूनी तौर पर अहम… दिल्ली की बिजली कंपनियों पर CAG ऑडिट रुका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा अंतरिम फैसला

Delhi Power Companies: दिल्ली की तीन प्राइवेट बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMs) से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश सुनाया है. शीर्ष अदालत ने फिलहाल इन कंपनियों के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ़ इंडिया (CAG) ऑडिट पर रोक लगा दी है.

By: Shristi S | Published: July 3, 2026 4:46:42 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बिजली कंपनियों पर CAG ऑडिट पर लगाया रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बिजली कंपनियों पर CAG ऑडिट पर लगाया रोक


Supreme Court on Delhi Power Companies: दिल्ली की तीन प्राइवेट बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (DISCOMs) से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश सुनाया है. शीर्ष अदालत ने फिलहाल इन कंपनियों के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ़ इंडिया (CAG) ऑडिट पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) का ऑडिट CAG को सौंपने का फैसला कानूनी तौर से कितना सही है, यह एक अहम संवैधानिक और कानूनी प्रश्न है, जिस पर विस्तार से सुनवाई की जाएगी.

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कोर्ट ने CAG को ऑडिट करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (APTEL) के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें DERC को एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करने का निर्देश दिया गया था. CAG को भी फिलहाल ऑडिट करने से रोक दिया गया था. इस आदेश को दिल्ली सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, जिसने प्राइवेट DISCOMs के फाइनेंशियल मामलों की जांच में CAG ऑडिट को एक जरूरी कदम बताया था.

सरकार ने दलील दी कि कंज्यूमर्स से करीब ₹38,552 करोड़ के रेगुलेटरी एसेट्स रिकवर करने से पहले यह जांच करना जरूरी है कि इतनी बड़ी रकम कैसे जमा हुई. DERC की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी जरूरी प्रोसेस फॉलो करने के बाद CAG ऑडिट को मंज़ूरी दी थी. उन्होंने दलील दी कि बिना ऑडिट के कंज्यूमर्स पर रेगुलेटरी एसेट्स का बोझ डालना गलत होगा.

यह मामला CAG के अपॉइंटमेंट से जुड़ा 

बिजली कंपनियों की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी और बदी रंगनाथन ने दलील दी कि ऑडिटिंग और रेगुलेटरी एसेट्स रिकवर करना दो अलग-अलग मामले हैं. उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगस्त 2025 के फैसले में 2031 तक रेगुलेटरी एसेट्स के फेज्ड डिस्पोजल के लिए पहले ही एक रोडमैप तय कर दिया था. मौजूदा मामला सिर्फ CAG के अपॉइंटमेंट की वैलिडिटी से जुड़ा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2025 का उसका पिछला फैसला भी इस मामले के लिए रेलिवेंट होगा. इसलिए, इस मामले में अगली सुनवाई 15 जुलाई को उसी बेंच के सामने होगी जिसने रेगुलेटरी एसेट्स पर पिछला फैसला सुनाया था.

पावर कंपनियों पर करोड़ों रुपये बकाया 

दिल्ली की तीन प्राइवेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों BSES राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), BSES यमुना पावर लिमिटेड (BYPL), और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) पर रेगुलेटरी एसेट्स के तौर पर लगभग ₹38,552 करोड़ बकाया हैं.

ये ऐसे खर्च हैं जिन्हें कंपनियां सालों से बिजली के टैरिफ न बढ़ने की वजह से तुरंत रिकवर नहीं कर पाईं. इन्हें कंज्यूमर्स से भविष्य के बिजली टैरिफ के जरिए रिकवर किया जाना है. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद, कोई CAG ऑडिट या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट नहीं होगा. मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी.

Tags: CAGdelhiSupreme Court
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