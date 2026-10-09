Delhi Metro Station Closures: मक्खी मारने के लिए हथौड़ा… 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने पर CJI की सख्त टिप्पणी

Delhi Metro Station Closures for CJP Protest: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और दूसरे स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन के हंगामे से पहले दिल्ली मेट्रो के 57 स्टेशनों के एंट्रेंस बंद होने पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे कदमों से हजारों यात्रियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में कथित गड़बड़ियों को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों से पहले शुक्रवार रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने की घोषणा की है.

मामले पर CJI सूर्यकांत ने क्या कहा?

CJI सूर्यकांत ने कहा, हम मुख्य रूप से इन मेट्रो स्टेशन एंट्री को पूरी तरह से बंद करने को लेकर चिंतित हैं. हमें इस बारे में गंभीर चिंताएं हैं. हर किसी के पास कार नहीं है. हर किसी के पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है. लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं. ऐसा नहीं किया जा सकता.

कोर्ट की चिंताओं को साफ करते हुए, CJI ने कहा कि यह मुद्दा प्रदर्शनकारियों या किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उन आम नागरिकों को होने वाली परेशानी के बारे में है जो अपनी रोजी-रोटी के लिए दिल्ली आते-जाते हैं.

उन्होंने गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से आने-जाने वाले स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज और सीनियर सिटिजन्स की मुश्किलों पर ज़ोर दिया, जिनमें से कई अपनी रोज़ की यात्राओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करते हैं.

बेकाबू मूवमेंट पर रोक पर क्या बोलें CJI सूर्यकांत?

CJI सूर्यकांत ने कहा, हम इस शहर के आम लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, यह मानते हुए कि लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ को रेगुलेटरी कदम उठाने का हक है. हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि बेकाबू मूवमेंट को कंट्रोल करने के मकसद से लगाई गई पाबंदियों से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पूरी तरह से रुकनी नहीं चाहिए.

उन्होंने कहा, अगर आप बेकाबू मूवमेंट पर रोक लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ रोक दें और लोगों को बिना किसी ट्रांसपोर्ट सुविधा के छोड़ दें,

हर किसी के पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट नहीं- CJI सूर्यकांत

यह बताते हुए कि हर किसी के पास प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, CJI सूर्यकांत ने कहा कि मेट्रो स्टेशन के एंट्रेंस बंद होने से उन रोज़ाना आने-जाने वालों को काफी मुश्किल हो सकती है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करते हैं. अथॉरिटीज़ को यह पक्का करना चाहिए कि रोकथाम के उपाय स्थिति के हिसाब से हों, और बहुत ज़्यादा पाबंदियों के खिलाफ चेतावनी दी.

उन्होंने कहा आपको कुछ चीज़ों को रोकना होगा. उन्हें रोकने के लिए सिर्फ उतने ही उपाय करें जितने जरूरी हों. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करें. इस बात को ध्यान में रखना चाहिए.

SC का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह पक्का करने को कहा कि 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शनों से पहले दिल्ली जाने वाली ट्रेन सर्विस पूरी तरह से बंद न हों और दिल्ली मेट्रो स्टेशन बंद न हों. SC ने केंद्र से रेगुलेटेड तरीके से सर्विस देने को कहा ताकि जनता को कोई परेशानी न हो.