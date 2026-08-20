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लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन… जंतर-मंतर पुलिस एक्शन की खुलेगी पोल? सु्प्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई हाई पावर्ड कमेटी

Supreme Court Committee: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा NEET पेपर लीक को हुए प्रदर्शन और पुलिस एक्शन के मामले में एक बड़ा कदम उठाया है.

By: Shristi S | Published: August 20, 2026 6:31:55 PM IST

सु्प्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई हाई पावर्ड कमेटी
सु्प्रीम कोर्ट ने जांच के लिए बनाई हाई पावर्ड कमेटी


SC on Jantar Mantar Protest: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा NEET पेपर लीक को हुए प्रदर्शन और पुलिस एक्शन के मामले में एक बड़ा कदम उठाया है. कोर्ट ने पूरे मामले की जांच करने और इसमें शामिल मुद्दों को समझने के लिए पांच सदस्यों वाली हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी (HPEC) बनाई है.

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी को इस कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है. यह कमेटी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ छेड़छाड़ और हैरेसमेंट के आरोपों और पुलिस एक्शन में गंभीर चोटों के मामलों की जांच करेगी.

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में कौन-कौन शामिल?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रवि शंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शलिंदर कौर, CBI के पूर्व डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉ. एल.आर. बिश्नोई शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी को इसके सदस्यों की व्यक्तिगत विशेषज्ञता, अनुभव और विविधता सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था. कोर्ट ने भरोसा जताया कि HPEC की सिफारिशें महत्वपूर्ण होंगी और कमेटी उन सभी मुद्दों का अच्छी तरह से आकलन कर पाएगी जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है.

एक बार की जांच नहीं, बल्कि लगातार असेसमेंट

मामले की गंभीरता को देखते हुए, कोर्ट ने साफ किया कि HPEC जांच एक बार की जांच नहीं होगी. कमेटी जरूरी मुद्दों का लगातार और समय-समय पर असेसमेंट करेगी. यह समय-समय पर सुप्रीम कोर्ट को अंतरिम रिपोर्ट भी देगी, जिससे कोर्ट सही कार्रवाई कर सके और जरूरत के हिसाब से सही निर्देश जारी कर सके. कमेटी पैलेट गन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की जांच करेगी.

दोनों पक्षों से बातचीत के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के लिए कुछ मुद्दों को प्राथमिकता दी है. इनमें सबसे अहम महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित तौर पर टारगेटेड हिंसा, हैरेसमेंट और छेड़छाड़ से जुड़ा है. इन आरोपों की सेंसिटिविटी को देखते हुए, कोर्ट ने HPEC से इस पहलू को प्राथमिकता देने को कहा है.

पुलिस एक्शन और चेन ऑफ़ कमांड की भी जांच

हाई पावर्ड कमेटी विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस अधिकारियों और सुरक्षाकर्मियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर हुई गंभीर चोटों और नुकसान का भी असेसमेंट करेगी. अगर पुलिस की कार्रवाई बहुत ज़्यादा पाई गई, तो कमेटी कार्रवाई के पीछे की चेन ऑफ़ कमांड और उनके लिए कौन ज़िम्मेदार था, इसकी जांच कर सकती है.

कमेटी यह भी जांच करेगी कि क्या बल प्रयोग के दौरान मौजूदा कानूनों, नियमों या स्थापित स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया गया था. जांच का दायरा सिर्फ़ मौके पर की गई कार्रवाई तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें फ़ैसले लेने की प्रक्रिया और पुलिस की कार्रवाई के लिए जवाबदेही भी शामिल होगी.

प्रदर्शन के दौरान घायल को मुआवजा देने के निर्देश पर विचार

सुप्रीम कोर्ट ने HPEC को विरोध प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों को अंतरिम मुआवज़ा देने से जुड़े पहलुओं पर भी विचार करने का निर्देश दिया है. इसमें दोनों पक्षों: घायल प्रदर्शनकारियों और घायल पुलिस अधिकारियों के लिए अंतरिम मुआवज़े के मुद्दे का आकलन करना शामिल हो सकता है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, कमेटी समय-समय पर अपनी जांच और आकलन के आधार पर कोर्ट को अंतरिम नतीजे सौंपेगी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इन रिपोर्टों के आधार पर ज़रूरी कार्रवाई करने और आगे के निर्देश जारी करने पर विचार करेगा.

Tags: CJP ProtestJantar Mantar protestsSupreme Court
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