‘जंतर मंतर से दूर रहो’ डीयू के बाद अब JNU ने भी जारी की छात्रों के लिए एडवाइजरी

Jantar Mantar Protest: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई अन्य मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है. दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने छात्रों से कहा है कि वो इन सबसे दूर रहें यानी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन से दूरी बनाएं. इसके बाद अब दिल्ली के एक और नामी संस्थान जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है.

अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) ने अपने छात्रों को जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा है- ‘कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से काम लें.’ अपनी एडवाइजरी में जेएनयू ने लिखा- ‘JNU की एपिस्टेमिक कम्युनिटी के सभी स्टेकहोल्डर्स को सलाह दी जाती है कि वे जिम्मेदारी से काम करें और अपनी पर्सनल सेफ्टी को प्रायोरिटी दें. पब्लिक डेमोंस्ट्रेशन पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जंतर-मंतर, नई दिल्ली में या उसके आसपास होने वाली सभाओं में हिस्सा लेने या जाने से बचें.’

दी कार्रवाई की चेतावनी

पोस्ट में आगे लिखा गया है- ‘कृपया सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से काम करें. उल्लंघन करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी नतीजे और यूनिवर्सिटी के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है. आपको अकादमिक जिम्मेदारी और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है.’

दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले ही जारी कर चुका है एडवाइजरी

गौरतलब है कि दिल्ली विश्वविद्याल ने गुरुवार (23 जुलाई, 2025) को भी इसी तरह की सुरक्षा एडवाइजरी जारी की थी. इसके तहत छात्रों और फैकल्टी से अपील की गई है कि वे जंतर-मंतर पर होने वाली सभाओं और प्रदर्शनों में शामिल न हों. साथ ही कहा था कि गैर-कानूनी सभाओं में शामिल होने वालों को अधिकारियों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की ओर से सीधी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

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