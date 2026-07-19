एम्स में भी जारी सोनम वांगचुक का अनशन, डॉक्टर्स ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन; भड़कीं पत्नी बोलीं- ‘बिना मर्जी न दें कोई दवा’

सोशल एक्टीविस्ट सोनम वांगचुक दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं. उन्होंने अपना अनशन जारी रखा हुआ है. ताजा वीडियो में उनकी पत्नी गीतांजलि डॉक्टर्स की टीम से वांगचुक की हेल्थ अपडेट लेती नजर आईं थी. डॉक्टर्स की टीम लगातार वांगचुक की सेहत पर नजर बनाए हुए है. इस बीच एम्स के डॉक्टर्स ने सोनम वांगचुक का ताजा हेल्थ अपडेट जारी किया है और उनके ब्लड प्रैशर से लेकर ऑक्सीजन लेवल और नाड़ी की गति की जानकारी दी है. डॉक्टर्स ने बताया कि वांगचुक की हेल्थ को स्टेब्लाइज करने के लिए कौन-कौन सी दवाएं ड्रिप के जरिए दी जा रही हैं. इस बीच वांगचुक ने अपनी पत्नी गीतांजलि को लेकर एक इमोशनल मैसेज भी दिया है. जानिए क्या हैं ताजा रुझान-

क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स?

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सभी हेल्थ चेकअप करने के बाद एम्स दिल्ली में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अक्षय कुमार ने कहा कि वो सोनम वांगचुक का चेकअप कर चुके हैं. उसके सभी आवश्यक हेल्थ पैरामीटर्स सामान्य हैं. उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक का ब्लड प्रैशर, ऑक्सीजन लेवल और नाड़ी की गचि एक दम सामान्य है. वो पूरी तरह से होश में हैं. बातचीत करने में सक्षम है. हमारी चिकित्सा टीम उनकी बेस्ट केयर के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उनकी सेहत को मॉनिटाइज किया जा रहा है. डॉक्टर ने यह भी बताया कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखा हुआ है लेकिन उसकी सेहत के लिहाज से लगातार आईवी फ्लूइड और आईवी इलेक्ट्रोलाइट्स लेने की सलाह दे रहे हैं.

डॉक्टर्स पर भड़कीं वांगचुक की पत्नी

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अस्पताल को जेल बना दिया. प्रशासन ने पारदर्शिता नहीं रखी है. उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को एक लैटर भी लिखा है कि जिसमें उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को मुंह या नसों के जरिए कोई लिक्विड नहीं दिया जाए.

एक वायरल वीडियो में वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भी मांगती नजर आईं थी. उन्होंने डॉक्टर्स की टीम से साफ कह दिया कि बिना उनकी सहमति के वांगचुक को कुछ नहीं दिया जाए. द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में आंगमो ने कहा कि पुलिस वांगचुक को जबरन सफेद चादर में घसीटकर अस्पताल ले आए थे.

अपने ताजा बयान में वांगचुक की पत्नी ने देशवासियों के नाम संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने सभी से वांगचुक के सपोर्ट में खड़े रहने और उनकी सेहत की बेहतरी के लिए प्रार्थना करने की अपील की है. गीतांजलि आंगमे ने कहा कि सोनम ने अस्पताल में भी अनशन जारी रखा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां डॉक्टर्स की एक टीम उनकी सेहत की लगातार निगरानी कर रही है.

20 जुलाई को था संसद मार्च

सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसी के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठें. उनके अनशन को पूरे 21 दिन हो चुके हैं. कुछ ही दिन पहने वांगचुक ने सोमवार, 20 जुलाई को ‘चलो संसद’ मार्च निकालने की बात कही थी, लेकिन मानसून सत्र के आगाज के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम में कड़े कर दिए गए. राजधानी के तमाम एंट्री गेट्स पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

आजतक की रिपोर्ट में वांगचुक के प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि उन्होंने 20 जुलाई की संसद मार्च के लिए ऑफिशियल परमिशन नहीं ली थी. अगर वो आवेदन भी करते तो संसद के मानसून सत्र को देखते हुए अनुमति मिलने की संभावना काफी कम थी. पुलिस के सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर मार्च निकलती भी उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने सुरक्षा इंतजाम कर लिए थे.

ये भी पढ़ें:- ‘मैं फुंसुक वांगडू नहीं हूं…’ सोनम वांगचुक ने बयां किया ‘3 Idiots’ का वो सच जो छुपाया गया; मेकर्स पर उठाए सवाल!