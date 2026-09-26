Delhi: इंसानी अवशेष या पढ़ाई की डमी? दिल्ली में कबाड़ के ढेर में मिला कंकाल जैसा सामान; जांच में जुटी पुलिस

Delhi Skeleton Like Object Found: सेंट्रल दिल्ली में सफाई अभियान के दौरान कबाड़ के बीच शनिवार 26 सितंबर 2026 को एक ऐसी चीज मिली, जिसने आसपास के लोगों और पुलिस को हैरान कर दिया. पहली नजर में यह इंसानी कंकाल जैसी दिखाई दे रही थी. मामला पुलिस तक पहुंचा तो जांच शुरू हुई, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह चीज वहां पहुंची कैसे? क्या वास्तव में इंसानी अवशेष हैं या फिर किसी स्कूल में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाली डमी? पुलिस अब इसी रहस्य को सुलझाने में जुटी है.

कबाड़ में कहां से आई कंकाल जैसी चीज?

ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, कबाड़ डीलर को मिले स्क्रैप मटीरियल में यह चीज दिखाई दी, जिसके बाद उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी. डीलर ने पुलिस को बताया कि उसने करीब एक महीने पहले एक स्कूल से कबाड़ खरीदा था. इसी कबाड़ में एक बॉक्स भी आया था, जिसमें इंसानी अवशेष जैसे दिखने वाली चीज मौजूद थी. पुलिस ने अब इस कबाड़ डीलर से संपर्क किया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि स्क्रैप वास्तव में कहां से आया था और बॉक्स में मिली चीज का मूल स्त्रोत क्या है?

#WATCH | Delhi Police say, “An object resembling a skeleton was discovered among scrap materials during a cleanliness drive in Central Delhi. However, preliminary investigations reveal that the scrap dealer had obtained the skeleton from a school. The skeleton is part of the… pic.twitter.com/nw6dP0s5Qa — ANI (@ANI) September 26, 2026

स्कूल से जुड़ रहा है मामला

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह संभावना सामने आई है कि कबाड़ डीलर के यह सामान किसी स्कूल से मिला हो सकता है. पुलिस को आशंका है कि यह बायोलॉजिकल वेस्ट या पढ़ाई और सैंपलिंग के उद्देश्य से स्कूल में रखा गया कोई मॉडल भी हो सकता है. हालांकि, पुलिस ने अभी यह साफ नहीं की है कि बरामद चीज असली इंसानी कंकाल है या पढ़ाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डमी. इसलिए फिलहाल इसे इंसानी अवशेष मानना जल्दबाजी होगी.

डीलर और स्कूल प्रशासन से पूछताछ

पुलिस अब कबाड़ डीलर और संबंधित स्कूल प्रशासन से जानकारी जुटा रही है. जांच का मकसद यह पता लगाना है कि यह सामान स्कूल तक कैसे पहुंचा, वहां से कबाड़ में कैसे आया और आखिर इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है.

चंडीगढ़ में भी मिला था इंसानी कंकाल

इससे पहले पिछले महीने चंडीगढ़ में सेंट्रा मॉल के सामने आम के बगीचे की झाड़ियों में एक वास्तविक इंसानी कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया था. सफाई कर्मचारियों ने अवशेष देखकर पुलिस को सूचना दी थी. फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटाए थे. शुरुआती जांच में कंकाल करीब 35 से 40 साल के व्यक्ति का होने की बात सामने आई थी. पुलिस को आशंका थी कि अवशेष लंबे समय से वहां पड़े थे.