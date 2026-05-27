दिल्ली में SIR की तारीखों का ऐलान, जानिए कब से शुरू होगी प्रक्रिया, किस डेट से खुलेगा पोर्टल और कैसे करें आवेदन?

13 हजार से ज्यादा बीएलओ संभालेंगे जिम्मेदारी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, एसआईआर अभियान के लिए 13 हजार से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. सत्यापन का काम 30 जून से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा. इसके बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.

दिल्ली चुनाव कार्यालय की ओर से कहा गया है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे. इन शिविरों में लोग एनुमरेशन फॉर्म भर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज जमा कर पाएंगे. मतदाताओं को फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएंगी. इनमें से एक कॉपी भरकर बीएलओ के पास जमा करनी होगी. इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी फॉर्म जमा करने की सुविधा दी जाएगी.18 साल पूरे करने वाले नए मतदाता भी होंगे शामिलचुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस अभियान में उन सभी युवाओं को शामिल किया जाएगा जो 1 अक्टूबर तक 18 साल की उम्र पूरी कर लेंगे. यानी नए मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा. इस फैसले से बड़ी संख्या में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है.