दिल्ली में SIR की तारीखों का ऐलान, जानिए कब से शुरू होगी प्रक्रिया, किस डेट से खुलेगा पोर्टल और कैसे करें आवेदन?

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SIR Schedule Announced: राजधानी दिल्ली में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने जानकारी दी कि मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी. यह अभियान राजधानी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा और इसका मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह सटीक और अपडेट बनाना है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, इस पूरी प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा.
घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे बीएलओ
चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि इस अभियान के तहत बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे. अधिकारी मतदाताओं की जानकारी की जांच करेंगे और जरूरी दस्तावेजों का मिलान भी किया जाएगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी ताकि किसी भी मतदाता को परेशानी का सामना न करना पड़े.
20 से 29 जून तक बीएलओ को दिया जाएगा प्रशिक्षण
चुनाव आयोग ने इस बड़े अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है. 20 जून से 29 जून तक बूथ लेवल अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस दौरान एनुमरेशन फॉर्म की छपाई, दस्तावेजों की तैयारी और अन्य प्रशासनिक काम पूरे किए जाएंगे. अधिकारियों का कहना है कि प्रशिक्षण के जरिए बीएलओ को सत्यापन प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी दी जाएगी ताकि काम में किसी तरह की गलती न हो.
राजनीतिक दलों की भी रहेगी भागीदारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच और संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था की गई है. राजनीतिक दलों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट यानी बीएलओ भी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे. इसके अलावा चुनाव आयोग की वेबसाइट के जरिए सभी जानकारियां सार्वजनिक रूप से साझा की जाएंगी.
मतदाताओं के लिए लगाए जाएंगे विशेष शिविर
दिल्ली चुनाव कार्यालय की ओर से कहा गया है कि मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे. इन शिविरों में लोग एनुमरेशन फॉर्म भर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज जमा कर पाएंगे. मतदाताओं को फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएंगी. इनमें से एक कॉपी भरकर बीएलओ के पास जमा करनी होगी. इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी फॉर्म जमा करने की सुविधा दी जाएगी.18 साल पूरे करने वाले नए मतदाता भी होंगे शामिलचुनाव आयोग ने साफ किया है कि इस अभियान में उन सभी युवाओं को शामिल किया जाएगा जो 1 अक्टूबर तक 18 साल की उम्र पूरी कर लेंगे. यानी नए मतदाताओं को भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा. इस फैसले से बड़ी संख्या में पहली बार वोट डालने वाले युवाओं को फायदा मिलने की उम्मीद है.
13 हजार से ज्यादा बीएलओ संभालेंगे जिम्मेदारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, एसआईआर अभियान के लिए 13 हजार से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. सत्यापन का काम 30 जून से शुरू होकर 29 जुलाई तक चलेगा. इसके बाद 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी. दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी.