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Delhi: तीन साल पहले हुई स्कूल में लड़ाई, बदला लेने के लिए दोस्तों ने दिया धोखा, पिटाई कर रेलवे ट्रैक पर फेंका, पैर काटने की आई नौबत

Delhi Crime News: परिवार ने बताया कि मोहित का डांस की दुनिया में बड़ा नाम कमाने का सपना था. इस वारदात के बाद जब डॉक्टर ने उसके पैर काटने की बात कही है, तब से मोहित सदमे में हैं. मोहित अपने पैरों के अनोखे अंदाज में किए जाने वाले डांस से सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर था.

By: Hasnain Alam | Published: May 8, 2026 4:57:34 PM IST

मोहित डांसर
मोहित डांसर


Delhi Crime: दिल्ली के शालीमार बाग में एक 22 साल के डांसर को उसके दोस्तों ने पुरानी रंजिश में बेरहमी से पीटा और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया. मुकुंदपुरी इलाके में रहने वाला मोहित 25 अप्रैल को दोस्तों के साथ पार्टी करने निकला था, लेकिन उसे शायद यह मालूम नहीं था कि जिन दोस्तों पर वह भरोसा करता है, जान छिड़कता है, वही दोस्त उसकी जान लेने की प्लानिंग कर से बैठे हैं.

खून से लथपथ मोहित रेलवे पुलिस को घायल अवस्था में मैक्स हॉस्पिटल के पास बने रेलवे ट्रैक पर मिला था. परिवार को घायल मोहित शादी में जाने का कहकर घर से निकला था, जिन दोस्तों के साथ वह अपने घर से निकला था, उन्हें दोस्तों ने मोहित की बेरहमी से पिटाई की, जिससे शरीर में कई जगह की हड्डियां टूट गईं. पैर पर गहरे जख्म हैं, जिसकी वजह से अब डॉक्टर पैर काटने की बात भी कर रहे हैं.

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अनोखी कला का डांसर है मोहित

मोहित पैरों की एक अनोखी कला का डांसर है और इसी कला के जरिए अपना नाम कमाने का सपना देख रहा था, लेकिन अब उसके सपने चकनाचूर होते दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि तीन साल पहले स्कूल में लड़ाई हुई थी. उसी का बदला लेने के लिए दोस्तों ने धोखा दिया.

पुलिस जिस मामले को सुसाइड का मामला समझ रही थी, परिवार के जोर देने पर गहन जांच में सामने आए सीसीटीवी ने वारदात के राज खोल दिए, सीसीटीवी में मोहित को उसके दोस्त मारते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने सीसीटीवी के सामने आने के बाद मामले को दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

डांस की दुनिया में बड़ा नाम कमाने का था सपना

परिवार ने बताया कि मोहित का डांस की दुनिया में बड़ा नाम कमाने का सपना था. इस वारदात के बाद जब डॉक्टर ने उसके पैर काटने की बात कही है, तब से मोहित सदमे में हैं. मोहित अपने पैरों के अनोखे अंदाज में किए जाने वाले डांस से सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर था, परंतु अब उसके सपनों को मानो किसी की नजर लग गई.

फिलहाल रेलवे सब्जी मंडी पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है और हमलावर फरार है. वहीं दूसरी तरफ मोहित अभी भी सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.

Tags: crime newsdelhi newsDelhi Police
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