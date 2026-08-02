Home > क्राइम > Delhi: पहचान छुपाने के लिए सेकंड हैंड कपड़े का कर रहा था काम… साल 2011 में की हत्या, 15 साल से वांटेड, अब कैसे पकड़ा गया?

Delhi: पहचान छुपाने के लिए सेकंड हैंड कपड़े का कर रहा था काम… साल 2011 में की हत्या, 15 साल से वांटेड, अब कैसे पकड़ा गया?

Delhi Crime: जांच में सामने आया कि अरशद की साजिश के तहत भूरा उर्फ मुस्तकीन, नदीम उर्फ नड्डा, नौशाद उर्फ लड्डू उर्फ मोहम्मद कमर आलम और जाकी अनवर ने अतुल जैन को लूटने की योजना बनाई. आरोपियों ने उन्हें रोककर नकदी लूटने का प्रयास किया.

By: Hasnain Alam | Published: August 2, 2026 10:18:54 PM IST

दिल्ली में हत्या का आरोपी 15 साल बाद गिरफ्तार
दिल्ली में हत्या का आरोपी 15 साल बाद गिरफ्तार


Delhi Crime: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज ने साल 2011 के बहुचर्चित हत्या और लूटकांड में पिछले 15 साल से फरार वांटेड आरोपी नौशाद उर्फ लड्डू उर्फ मोहम्मद कमर आलम को गिरफ्तार कर लिया है. 37 साल का आरोपी बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला है. पुलिस ने उसे टेक्निकल सर्विलांस ,ह्यूमन इंटेलिजेंस और लंबे समय तक की गई फील्ड वेरिफिकेशन के आधार पर शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के पास से पकड़ा है.

क्राइम ब्रांच की माने तो 6 मार्च 2011 को शकरपुर थाने में एफआईआर संख्या 98/2011 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस को पीसीआर कॉल मिली थी कि मंगल बाजार रोड, लक्ष्मी नगर के पास एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में अपनी मोटरसाइकिल के पास पड़ा है. 

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कैसे दिया गया था वारदात को अंजाम?

मृतक की पहचान अतुल जैन के रूप में हुई थी, जो गांधी नगर मार्केट में कमीशन एजेंट थे. वह रोजाना कारोबार के बाद नकदी लेकर घर लौटते थे. वारदात वाले दिन उनके पास ₹8.50 लाख से भरा बैग था.

जांच में सामने आया कि अरशद की साजिश के तहत भूरा उर्फ मुस्तकीन, नदीम उर्फ नड्डा, नौशाद उर्फ लड्डू उर्फ मोहम्मद कमर आलम और जाकी अनवर ने अतुल जैन को लूटने की योजना बनाई. आरोपियों ने उन्हें रोककर नकदी लूटने का प्रयास किया.

विरोध करने पर भूरा और नौशाद ने अतुल जैन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी ₹8.50 लाख से भरा बैग लेकर फरार हो गए. घायल अतुल जैन को डॉ. हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

चार आरोपी पहले ही हो चुके हैं दोषी करार

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने धारा 397, 411, 120-बी और 34 आईपीसी भी जोड़ी. इस मामले में चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की गई थी और बाद में अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया. हालांकि, नौशाद गिरफ्तारी से बचता रहा, जिसके चलते उस पर ₹10,000 का इनाम घोषित किया गया था.

लंबे समय से लंबित मामले में आखिरी फरार आरोपी की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज को सौंपी गई थी. क्राइम ब्रांच की टीम ने कई महीनों तक टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के इनपुट पर आरोपी तक पहुंची.

पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी 1 अगस्त 2026 को शास्त्री पार्क फ्लाईओवर के पास आने वाला है. सूचना के आधार पर टीम ने वहां जाल बिछाया और निगरानी के दौरान आरोपी की पहचान कर उसे दबोच लिया.

सेकेंड हैंड कपड़ों का कर रहा था कारोबार

पूछताछ में पता चला कि आरोपी शादीशुदा है और दिल्ली के विभिन्न साप्ताहिक बाजारों में सेकेंड हैंड कपड़ों की बिक्री कर अपनी जीविका चला रहा था. क्राइम ब्रांच के अनुसार, इस गिरफ्तारी के साथ ही वर्ष 2011 के इस चर्चित हत्या और लूटकांड का आखिरी फरार आरोपी भी कानून के शिकंजे में आ गया है. मामले में आरोपी से आगे की पूछताछ जारी है.

Tags: delhi crimedelhi news
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