School Summer vacation 2026: बच्चों की बल्ले-बल्ले! 50 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल, जानिए दिल्ली में कब तक रहेंगी गर्मी की छुट्टियां?

School Summer vacation 2026: उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू के कारण लोग काफी परेशानी झेल रहे हैं. तेज धूप और लू के कारण लोगों का रोज का जीवन काफी प्रभावित हो रहा है. खासतौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए यह मुश्किलों से भरा बनता जा रहा है. दिल्ली में बढ़ते तापमान के कारण मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है. बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूल प्रशासन और सरकार सतर्क हो गए हैं. इस बीच अभिभावकों के मान में सवाल उठ रहा है कि इस साल स्कूल में गर्मी की छुट्टियां कब होने वाली है?

आम जनजीवन पर गर्मी का असर

भीषण गर्मी और लू के कारण लोगों के जीवन पर असर साफ नजर आने लगा है. तापमान हर बदलते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है. इस स्थिति को देखते हुए स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर खास उपाय अपनाए जा रहे हैं. कई जगह हर घंटे वॉटर बेल बजाई जा रही है, ताकी समय-समय पर बच्चे पानी पीते रहें.

अलग-अलग राज्यों में नियम

गर्मी के बढ़ते असर के कारण अलग-अलग राज्यों में अपने स्तर पर फैसले लिए हैं. दक्षिण भारत में पहले ही गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं. वहीं कुछ राज्यों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है, ताकी बच्चे तेज धूप से बच सकें. सुबह जल्दी स्कूल खोलने का फैसला भी गर्मी के कारण लिया गया है.

कब शुरू होंगी गर्मी की छुट्टियां?

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां मई के दूसरे सप्ताह से शुरू होती हैं. वहीं पिछले साल 2025 में 11 मई को दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई थीं. इसलिए इस बार भी इसी समय से छुट्टियां शुरू हो सकती है. सरकार जल्द ही इस पर अपना अंतिम फैसला सुना सकती है.

50 दिन तक बंद रहेंगे स्कूल

दिल्ली में गर्मी की छुट्टियां करीब 50 दिनों तक रहती हैं. पिछले साल 2025 में 11 मई से 30 जून तक स्कूल बंद थे. इस भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है. हालांकि, स्कूल खुलने से कुछ दिन पहले टिचर्स को स्कूल बुलाया जा सकता है.