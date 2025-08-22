Delhi School Bomb Threat: दिल्ली के स्कूलों को लगातार मिल रही धमकियां, इस बार धमकी भरे ईमेल के साथ …2,000 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की भी मांग; इस आतंकी संगठन का बताया जा रहा हाथ

Delhi School Bomb Threat: दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थोड़े समय के विराम के बाद फिर से शुरू हो गया है। ताज़ा घटना में, द्वारका सेक्टर-7 स्थित एक स्कूल को शुक्रवार सुबह ईमेल के ज़रिए बम की धमकी मिली। दिल्ली अग्निशमन सेवा को यह अलर्ट सुबह 7 बजे मिला। पुलिस और अग्निशमन दल फिलहाल मौके पर पहुँचकर तलाशी ले रहे हैं। एक हफ़्ते में दिल्ली के स्कूलों को मिली यह चौथी बम की धमकी है।

इस हफ़्ते 5 स्कूलों को मिली बम धमकियां

गुरुवार को भी द्वारका सेक्टर 5 स्थित बीजीएस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल समेत 5 स्कूलों को बम की धमकी मिली थी। पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी गहन तलाशी के लिए संस्थानों में पहुँचे, लेकिन अंततः यह एक झूठी खबर निकली।

इस हफ़्ते की शुरुआत में दो बड़े पैमाने पर धमकियाँ जारी की गई थीं। सोमवार को, शहर भर के 30 से ज़्यादा स्कूलों को इसी तरह की बम की सूचनाएं मिलीं, जो सभी झूठी निकलीं। बमुश्किल 48 घंटे बाद, लगभग 50 और स्कूलों को ईमेल के ज़रिए निशाना बनाया गया। इनमें डीएवी पब्लिक स्कूल, फेथ एकेडमी, दून पब्लिक स्कूल, सर्वोदय विद्यालय, राहुल मॉडल स्कूल, द्वारका स्थित मैक्सफोर्ट स्कूल, मालवीय नगर स्थित एसकेवी और प्रसाद नगर स्थित आंध्रा स्कूल जैसे जाने-माने संस्थान शामिल थे।

धमकियों के पीछे आतंकवादी 111

जांचकर्ताओं का अब मानना ​​है कि इस बार-बार होने वाली घटना के पीछे भी यही समूह है। पीटीआई द्वारा उद्धृत पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये ईमेल खुद को “आतंकवादी 111” बताने वाले एक संगठन से आए थे, और यही समूह सोमवार की धमकियों से जुड़ा था।

संदेशों में एक भयावह पैटर्न अपनाया गया था। समूह ने दावा किया कि उसने कक्षाओं, सभागारों, स्टाफ रूम और यहाँ तक कि स्कूल बसों के अंदर “उच्च क्षमता वाले सी4 बम” और समयबद्ध हमले लगाए हैं। उन्होंने आईटी सिस्टम को हैक करने, छात्रों और कर्मचारियों का डेटा चुराने और सुरक्षा कैमरों को निष्क्रिय करने का भी दावा किया।

2,000 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की मांग

लेकिन धमकियाँ केवल डराने-धमकाने तक ही सीमित नहीं रहीं। ईमेल में 2,000 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की मांग की गई थी और चेतावनी दी गई थी कि अगर भुगतान नहीं किया गया तो 48 घंटों के भीतर विस्फोट कर दिया जाएगा। समूह ने इस लेनदेन के लिए एक एथेरियम पता भी शेयर किया था।

हालांकि जांचकर्ताओं ने अब तक इन्हें एक बड़ा धोखा माना है, लेकिन बार-बार आने वाली धमकियों ने अधिकारियों को सतर्क कर दिया है और माता-पिता इससे बच्चों के माता-पिता काफी परेशान हैं

