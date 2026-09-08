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Satya Niketan Hostel Rent Agreement: अग्रीमेंट नहीं, मौत का न्योता! PG के उस एक पन्ने में लिखी थी ऐसी-ऐसी बात; देख खौल उठेगा मां-बाप का खून

Satya Niketan Hostel Rent Agreement: दिल्ली में हुए PG कांड से हर एक छात्र खौफ की जिंदगी जी रहा है. मजबूरन सिर्फ भविष्य बनाने के लिए उन्हें अपना घर छोड़कर रहना पड़ रहा है. सालों से परिवार से दूर छात्रों संग ऐसा हो जाएगा किसने सोचा था!

By: Heena Khan | Published: September 8, 2026 11:46:30 AM IST

Satya niketan PG Collapse
Satya niketan PG Collapse


Satya Niketan Hostel Rent Agreement: दिल्ली में हुए PG कांड से हर एक छात्र खौफ की जिंदगी जी रहा है. मजबूरन सिर्फ भविष्य बनाने के लिए उन्हें अपना घर छोड़कर रहना पड़ रहा है. सालों से परिवार से दूर छात्रों संग ऐसा हो जाएगा किसने सोचा था! लेकिंन आज इस PG की ऐसी हकीकत सामने आई है जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा. वहीं अब इस PG के रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. दिल्ली के सत्य निकेतन में पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन बिल्डिंग के रेंट एग्रीमेंट की एक कॉपी, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी, उसने उन शर्तों पर ध्यान खींचा है जिनके तहत स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी में रह रहे थे. एग्रीमेंट की कॉपी के अनुसार, एक क्लॉज़ में खास तौर पर कहा गया था कि PG अथॉरिटीज़ किसी भी कैजुअल्टी या किराएदार को होने वाले रिस्क के लिए ज़िम्मेदार नहीं होंगी.

एग्रीमेंट पढ़ आएगा रोना 

बता  दें कि झरझर गिरी इस इमारज की एग्रीमेंट में कहा गया था, PG अथॉरिटीज़ मेरे लिए किसी भी कैजुअल्टी या रिस्क के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं. यह क्लॉज़ पांच मंज़िला बिल्डिंग के गिरने के बाद अहम हो गया है, जिसका इस्तेमाल PG अकोमोडेशन के तौर पर किया जा रहा था और जिसमें स्टूडेंट्स रहते थे. इस घटना में कई लोग मलबे में दब गए, अब तक 11 स्टूडेंट्स को बचाया गया और सात लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया. भारतीय न्याय संहिता (BNS) के ज़रूरी नियमों के तहत FIR दर्ज की गई, जबकि पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक हरिराम के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया, जिसका अभी तक पता नहीं चला है.

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तीन महीने की सिक्योरिटी, एक महीने का एडवांस किराया, और कुछ भी गलत होने पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं. “हॉस्टल डेज़” हॉस्टल के स्टूडेंट्स ने भी ऐसा ही एक एग्रीमेंट साइन किया था. उस समय, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि यह उनकी मौत का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. इस हादसे के बाद, यह रेंटल एग्रीमेंट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. 

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हादसे से पहले ही मिल गया था हिंट लेकिन… 

इस एग्रीमेंट की एक शर्त यह भी है, “स्टूडेंट्स के साथ होने वाले किसी भी हादसे या रिस्क के लिए PG मैनेजमेंट ज़िम्मेदार नहीं है. सवाल यह है कि इस शर्त के बावजूद स्टूडेंट्स ने इस एग्रीमेंट पर साइन कैसे कर दिए. हो सकता है कि उन्होंने इसे ठीक से पढ़ा ही न हो. अक्सर ऐसा होता है कि लोग रेंटल एग्रीमेंट में किराए के अलावा किसी और बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते. शायद इन स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा ही हुआ हो. इस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद इसे नज़रअंदाज़ करना मुश्किल लगता है.

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Tags: delhi newsdelhi pghome-hero-pos-2Satya Niketan Building Collapse
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