Satya Niketan PG Ka Malik Kaun Hai: कौन है Anand और Hariram? 6 छात्रों के खून से रंगे हैं जिनके हाथ!

Satya Niketan PG Ka Malik Kaun Hai | Satya Niketan Delhi Building Collapsed: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंज़िला इमारत गिरने से कम से कम 6 छात्रों की मौत हो गई. इसके बाद सुरक्षा नियमों के उल्लंघन तथा दिल्ली नगर निगम (MCD) में कथित तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठने लगे. इसके बाद पुलिस ‘हॉस्टल डेज़’ PG के कथित मालिक आनंद बंसल की तलाश कर रही है. इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें शुरुआती तौर पर दो नाम सामने आए हैं – गुरुग्राम के रहने वाले आनंद बंसल और हरि राम बंसल.

मिली जानकारी के मुताबिक, हरिराम बंसल के बेटे महेश गुप्ता की दिल्ली पुलिस को तलाश है. यही इस बिल्डिंग का संचालक है जबकि किराया महेश गुप्ता ही ले रहा था. हरि बंसल की उम्र 88 साल है. हरि चरण भाई है हरि बंसल का. यहां प्रॉपर्टी को लेकर भी जांच हो रही कि जॉइंट प्रॉपर्टी की भी जानकारी सामने आ रही है.

वहीं, जांच से जुड़े अधिकारी इमारत के मालिकाना हक के रिकॉर्ड की पुष्टि कर रहे हैं और जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच चल रही है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या), 290 (इमारतों को गिराने, मरम्मत करने या बनाने में लापरवाही) और 125-A (दूसरों की जान या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम) के तहत मालिक और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

50 साल पुरानी थी इमारत

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार (06 सितंबर, 2026) को 5 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई, जिससे कुछ ही सेकेंड में पूरी इमारत कंक्रीट और मलबे के ढेर में बदल गई. बताया जा रहा है कि यह इमारत लगभग 40-50 साल पुरानी थी और इसका इस्तेमाल ‘हॉस्टल डेज’ नाम से लड़कों के PG के तौर पर किया जा रहा था.

अब तक 6 छात्रों की मौत

वहीं, इमारत गिरने से कई छात्र मलबे के नीचे दब गए, जिसके बाद बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और भारी कंक्रीट के नीचे दबे लोगों को खोजने और बाहर निकालने का काम शुरू किया. खबर है कि इस दुखद घटना में कम से कम छह छात्रों की मौत हो गई है. वहीं, सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद दिल्ली पुलिस ने ‘हॉस्टल डेज़’ के मालिक के गुरुग्राम स्थित घर की तलाशी ली.

PG मालिक के खिलाफ FIR

इस घटना ने इमारत की हालत, PG के तौर पर इसके इस्तेमाल और क्या ज़रूरी सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था, इन सभी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं, पुलिस ने कहा कि आरोपी का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं क्योंकि वह कथित तौर पर लापता है. इस घटना ने एक और अहम सवाल खड़ा कर दिया है.

खाली कराने के बाद कैसे रहने लगे छात्र

खबरों के अनुसार, इमारत की हालत को लेकर चिंता के कारण इसे करीब एक साल पहले ही खाली करा लिया गया था. इसके बावजूद, वहां छात्र रह रहे थे. इससे यह सवाल उठता है कि इमारत को PG के तौर पर चलने की इजाज़त कैसे दी गई और क्या सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जांच-पड़ताल की गई थी.