Delhi Building Collapsed: सत्य निकेतन में भरभराकर गिरी इमारत, मलबे से निकाले गए 6 लोग; अब भी कई दबे

Satya Niketan Building Collapse: दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बीच रविवार 6 सिंतबर 2026 को दोपहर सत्य निकेतन इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर ढह गई. देखते ही देखते पूरी इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई. ANI के रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के बीच आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

बताया जा रहा है कि इमारत में पीजी भी संचालित हो रहा था, ऐसे में कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है. पुलिस, दमकल और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचकर लगातार राहत और बचाव अभियान चला रही है. अब तक एम्स ट्रॉमा सेंटर 7 लोगों को लाया गया जिनमें 2 डेड बॉडी भी शामिल है.

दोपहर करीब 1:30 बजे मिली हादसे की सूचना

ANI के मुताबिक, दमकल विभाग को रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे नानकपुरा गुरुद्वारे के पास इमारत गिरने की सूचना मिली. इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. शुरुआती जानकारी में करीब 10 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई थी.

#WATCH | Delhi: Rescue operation is underway at the site of a building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi. The fire department received an alert around 1:30 PM. More details are awaited. pic.twitter.com/GnrqscetLl — ANI (@ANI) September 6, 2026

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अब तक 6 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि बाकी लोगों की तलाश लगातार जारी है. मौके पर एंबुलेंस और दमकल की 18 गाड़ियों को भी तैनात किया गया है.

आसपास की इमारतें भी कराई गईं खाली

इमारत गिरने के बाद सुरक्षा को देखते हुए आसपास कि बिल्डिंगों को भी खाली करा लिया गया है. राहत-बचाव अभियान के दौरान स्थानीय लोग भी प्रशासन और बचाव टीमों की मदद करते नजर आए. सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास स्थित है और यहां बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं. इसी वजह से हादसे के बाद छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि करीब 80 गज में बनी इस तीन मंजिला इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था. इसी इमारत में पीजी भी संचालित होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, इमारत गिरने की वास्तविक वजह क्या थी, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.

गर्ल्स PG बिल्डिंग ‘खतरे’ की कैटेगरी में

सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद, अब आस-पास की एक और बिल्डिंग खाली कराई गई. खबर आई है कि सत्य निकेतन में गर्ल्स पीजी को भी खाली कराया गया है क्योंकि वह भी खराब मौसम के बाद खतरे की कैटेगरी में हैं