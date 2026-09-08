Delhi Building Collapse: बिल्डिंग गिरने वाली है, एक घंटे पहले सारे लड़के जिंदा… बगल की PG में रह रहीं दो छात्राओं ने सुनाई भयावह आपबीती

Arnica and Mansi on Satya Niketan Incident: दिल्ली के सत्य निकेतन में 6 सितंबर 2026 रविवार को जो, हादसा हुआ वो शायद ही किसी मौजूदा छात्रों और छात्राओं ने सोचा होगा. एक तरफ एक पीजी बिल्डिंग में अचानक मौत का मलबा बिखर गया, तो दूसरी तरफ कुछ छात्राएं अपनी आंखों के सामने जिंदगी और मौत के बीच का फर्क देख रही थीं.

हादसे से कुछ मिनट पहले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राएं अर्निका और मानसी ने अपने कमरे की दीवारों और छत पर पड़ी गहरी दरारों को रिकॉर्ड किया था. वीडियो में अर्निका की आवाज सुनाई देती है जिसमें वह कहती है लगता है यह गिरने वाला है. इसके कुछ ही देर बाद बगल की हॉस्टलडेज पीजी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है.

कनक लता पीजी में रहती थीं अर्निका और मानसी

NDTV के दिए इंटरव्यू में दोनों 20 वर्षीय अर्निका और मानसी, कनक लता पीजी में रहती थीं. हादसे के वक्त दोनों अपने कमरे में थीं. उनके मुताबिक, कमरे की दीवारों में पहले से दरारें थीं और उनमें से सीमेंट और पानी रिस रहा था. दरारें लगातार बढ़ती जा रही थीं. फिर अचानक उनके कमरे के पास वाली दीवार का हिस्सा गिर गया. इसके बाद पूरी बगल वाली बिल्डिंग भरभराकर नीचे आ गई. दोनों ने बताया कि उन्हें लगा उनकी अपनी इमारत भी अब गिर सकती है. वे जान बचाने के लिए बाहरी भागीं और दूसरी लड़कियों को भी तुरंत बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगीं.

बिस्तर के पास गिर रही थीं ईंटें- मानसी

हादसे को याद करते हुए मानसी ने बताया कि उनके बिस्तर के पास ईंटें गिर रही थीं. वह कुछ ही पल पहले वहां से हटी थीं. उनका फोन और सामान कमरे में ही छूट गया. इतना ही नहीं, उनकी बिल्डिंग का मुख्य गेट भी मलबे के कारण बंद हो गया था. बाहर निकलने के लिए छात्रों को मिलकर गेट को धक्का देकर खोलना पड़ा.

हादसे का सबसे खतरनाक पल सिर्फ इमारत का गिरना नहीं था. मलबे में दबे छात्रों की चीखें और मदद की पुकारें दोनों के जेहन में अब भी गूंज रही हैं. मानसी ने कहा कि हादसे से महज एक घंटे पहले वे लड़के जिंदा थे और अगले ही घंटे सब कुछ बदल गया.

सदमे के कारण 2 दिनों से ठीक से सो भी नहीं पाईं छात्राएं

दोनों छात्राओं के मुताबिक, पिछले दो दिनों से उन्हें ठीक से नींद नहीं आ रही. आंखें बंद करते ही ढहती इमारत और मलबे की तस्वीरें सामने आ जाती हैं. अर्निका ने कहा कि वे यह सोचकर दिल्ली आई थीं कि साउथ दिल्ली एक सुरक्षित इलाका होगा, लेकिन जो अनुभव उन्हें मिला, उसने इस भरोसे को चकनाचूर कर दिया. हादसे के बाद उनकी पीजी बिल्डिग को भी असुरक्षित घोषित कर दिया गया है और बुधवार को MCD इस पर पीला पंजा चलाने वाली है.

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