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Delhi: चारों तरफ मलबा, सांसों पर संकट… सत्य निकेतन में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत; दबे बच्चे का वीडियो देख कांप उठेंगे

Satya Niketan Building Collapse: साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार 6 सितंबर 2026 को पांच मंजिला इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. इस हादसे के बीच मलबे के अंदर फंसे एक बच्चे के वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को और भी झकझोर देने वाला बना दिया.

By: Shristi S | Published: September 6, 2026 9:53:59 PM IST

सत्य निकेतन में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत; दबे बच्चे का वीडियो देख कांप उठेंगे
सत्य निकेतन में ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत; दबे बच्चे का वीडियो देख कांप उठेंगे


Satya Niketan Building Collapse: साउथ दिल्ली के सत्य निकेतन में रविवार 6 सितंबर 2026 को पांच मंजिला इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. कुछ ही पलों में जहां सामान्य जिंदगी थी, वहां मलबे का ढेर बिछ गया और कई लोग उसके नीचे फंस गए. इस हादसे के बीच मलबे के अंदर फंसे एक बच्चे के वीडियो ने पूरे घटनाक्रम को और भी झकझोर देने वाला बना दिया. बच्चे ने अंधेरे और मलबे के बीच से वीडियो बनाकर मदद की गुहार लगाई. मदद की यह पुकार देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

मलबे के नीचे से आई मदद की पुकार

वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि इमारत गिरने के बाद एक बच्चा मलबे के नीचे फंस गया था. बाहर निकल पाना मुश्किल था, ऐसे में उसने अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाया और मदद की अपील की. यह वीडियो हादसे के बाद फंसे लोगों की भयावह स्थिति की एक झलक सामने लाता है.

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घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हुई. यह इलाका दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के नजदीक है और छात्रों के रहने, खाने-पीने की जगहों तथा संकरी गलियों के कारण काफी भीड़भाड़ वाला माना जाता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस इमारत को करीब दो दशक पुराना बताया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर इसे हॉस्टल डेज के नाम से भी जाना जाता है.

मलबे में कितने लोग फंसे, तस्वीर साफ नहीं

इमारत के गिरने से कई लोग मलबे में दब गए. हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत की सूचना है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि मलबे के नीचे कुल कितने लोग फंसे हुए हैं. चश्मदीदों ने 20 से ज्यादा  लोगों के दबे होने की आशंका जताई है, लेकिन अधिकारियों की ओर से इस संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

ये भी पढें: Delhi Building Collapsed: सत्य निकेतन में भरभराकर गिरी इमारत, मलबे से निकाले गए 6 लोग; अब भी कई दबे

Tags: delhiDelhi Building Collapse
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